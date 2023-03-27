ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України

Успішні контранступи ЗСУ переконають Путіна та його найближче оточення, що російські війська вже не досягнуть успіхів у цій війні

Серія успішних контрнаступів ЗСУ підштовхне російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори на умовах України. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Експерти переконані, що українські військові мають показати, що вони можуть змінити перебіг бойових дій. Збройні сили України мають завдати армії РФ такої шкоди, щоб Путіну та його найближчому оточенню стало ясно, що російські війська не покращать для себе результат війни, продовжуючи бойові дії.

«Численні великі перемоги України на оперативному рівні необхідні для створення перспективи врегулювання війни шляхом переговорів або примусу Путіна до припинення бойових дій», – зазначається у звіті.

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На думку аналітиків, є підстави очікувати, що українські сили справді можуть досягти успіху за рахунок контрнаступів.

мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW:

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала до інформаційного мовчання щодо можливого контрнаступу ЗСУ.

Російські блогери вихваляли інформаційні операції президента РФ Володимира Путіна, але заявляли, що розгортання ядерної зброї не змінює військового стану Росії і потребує захисту від майбутнього українського контрнаступу.

Окупанти провели обмежені наземні атаки на лінії Сватове – Кремінна.

Війська РФ продовжували атакувати Бахмут і досягли незначних успіхів у межах міста. Російські джерела стверджували, що бойовики ПВК «Вагнера» зайняли завод АЗОМ на півночі міста.

Російські війська продовжували наступ на лінії Авдіївка-Донецьк і досягли незначних успіхів у Мар'їнці.

Російські джерела повідомили про формування добровольчого батальйону «Ураган» у складі 1-ї диверсійно-розвідувальної бригади «Вовки» нерегулярного формування, що діє у районі Авдіївки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російська окупаційна влада в Бердянську вимагає від місцевих жителів отримати перепустки для пересування на вулиці.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Ганни Маляр пояснила, що українцям не варто обговорювати подробиці контрнаступу, щоб не заважати військовим.

До слова, Україна поки не може розпочати свій контрнаступ, оскільки чекає на достатню кількість зброї від партнерів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.