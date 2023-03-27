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Болгарія закликала до переговорів після ядерних погроз Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Болгарія закликала до переговорів після ядерних погроз Путіна
фото: Pixabay

Іліяна Йотова: «Збільшення озброєнь з усіх боків загрожує вже серйозною війною»

Віцепрезидентка Болгарії Іліяна Йотова закликала до переговорів між РФ та Україною після заяви російського диктатора Володимира Путіна про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі. Про це повідомляє Radio Bulgaria.

«Це не поржні розмови. Це наше бажання, Це наше бажання, тому що збільшення озброєнь з усіх боків веде до непередбачуваних рішень, які насправді загрожують уже серйозною війною», – сказала Йотова.

Віцепрезидентка висловила сподівання, що заява про розміщення ядерної зброї в Білорусі – це лише погрози, які не переростуть у реальні дії.

«Я сподіваюся, що розум усе-таки візьме гору, і в цьому випадку йдеться скоріше про погрози, ніж про реальні дії. Я дуже сподіваюся, що так і буде», – заявила вона.

Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

До слова, Пентагон відреагував на заяву Путіна щодо планів розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Наразі Сполучені Штати не фіксують готовність Росії застосувати атомне озброєння.

Як повідомлялося, Україна вимагає скликати Радбез ООН через заяви Росії про розміщення ядерної зброї в Білорусі. 

Читайте також: Розміщення ядерної зброї у Білорусі: ISW пояснив задум Путіна
Теги: путін Болгарія Білорусь переговори ядерна зброя росія Україна

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