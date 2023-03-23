Чи можливі переговори України з Росією? Данілов та Кулеба відповіли
Ще задовго до ордера на арешт Україна була впевнена в безглуздості перемовин із Путіним
Діалог із російським диктатором Володимиром Путіним неможливий, однак Україна не відкидає саму ідею переговорів із Росією. Про це в коментарі Politico заявили глава Мінстерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що зараз, після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт глави Кремля, переговори з Путіним навіть складно уявити.
За його словами, російський диктатор мав постати перед судом ще 2014 року за збитий малайзійський пасажирський літак MH17.
«Зараз 2023 рік, а цей виродок досі не несе жодної відповідальності. Тепер ми маємо з ним розмовляти після того, як він убив 500 наших власних дітей? Що це за світ, у якому ми живемо?», – обурився Данілов.
Водночас Кулеба розповів, що ще задовго до ордера на арешт Україна була впевнена в безглуздості діалогу з російським диктатором, адже всі минулі спроби виявилися невдалими. Він нагадав про рішення РНБО, яке на офіційно заборонило переговори з Путіним.
«Путін ігнорує все. Усе, чого він хоче, – це більше війни, більше вкрадених українських дітей, більше вбитих українців та більше захоплених українських земель. Як можна впоратися з таким злом? Його треба придушити силою», – наголосив міністр.
Він уточнив, що загалом Україна допускає переговори з країною-агресоркою.
Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
До слова, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що будь-які переговори про припинення війни в Україні розпочнуться лише після того, як президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що йому не перемогти.
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