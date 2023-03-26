Німеччина вишле з країни понад 30 російських дипломатів – ЗМІ

Дипломати з РФ можуть використовувати свій імунітет для незаконного вербування німецьких інформаторів з політики, бізнесу, науки та Збройних сил

Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок планує вислати з Берліна понад 30 російських дипломатів. Про це інформує видання Focus online.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, німецькі органи безпеки зробили висновки, що російські дипломати можуть використати свій імунітет для вербування німецьких інформаторів зі сфер політики, бізнесу, науки та збройних сил для проведення агентурних, диверсійних чи дезінформаційних операцій.

Видання повідомляє, що резиденції російських секретних служб, які розміщені в посольстві у Берліні та в кількох консульствах, укомплектовані щільніше, ніж за часів холодної війни. Вони налічують приблизно 160 офіцерів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що посол Німеччини повідомила, що буде з Путіним, якщо він навідається у ФРН.

До слова, у німецькому місті Вісбаден суд зобов'язав чоловіка задонатити українцям. Причиною стало те, що він ходив на роботу у футболці з літерою Z.