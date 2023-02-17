Україна координує із G7 свої зусилля для здобуття перемоги 

Під час зустрічі з послами G7 очільник українського уряду проговорили «Формулу миру» від Володимира Зеленського

У четвер, 16 лютого, відбулася зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із послами G7. ПРо це повідомляє Департамент комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.

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Сторони скоординували спільні зусилля для перемоги нашої країни, зокрема проговорили «Формулу миру» президента України Володимира Зеленського.

Денис Шмигаль наголосив на одночасній потребі в посиленні тиску на Російську Федерацію. Він підкреслив, що відповіддю на ядерний шантаж на Запорізькій АЕС і тероризм на Каховському водосховищі повинні стати посилення санкцій, зокрема проти російської атомної галузі.

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Прем’єр-міністр і посли країни G7 також обговорили пріоритети у відновленні та плани з децентралізації енергетичної мережі України. Денис Шмигаль подякував за вагому фінансову, військову та гуманітарну підтримку.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський отримав від прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди запрошення взяти участь в онлайн-саміті G7 24 лютого. Зазначається, що на майбутній онлайн-зустрічі може бути порушено питання про запрошення Зеленського на очний саміт об'єднання, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі. Переговори лідерів G7 стануть першими у 2023 році під головуванням Японії. На зустрічі сторони планують скоординувати позиції щодо збереження санкційного тиску на Росію та продовження надання допомоги Україні.