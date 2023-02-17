Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна координує із G7 свої зусилля для здобуття перемоги 

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Україна координує із G7 свої зусилля для здобуття перемоги 
фото з відкритих джерел

Під час зустрічі з послами G7 очільник українського уряду проговорили «Формулу миру» від Володимира Зеленського

У четвер, 16 лютого, відбулася зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із послами G7. ПРо це повідомляє Департамент комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.

Сторони скоординували спільні зусилля для перемоги нашої країни, зокрема проговорили «Формулу миру» президента України Володимира Зеленського.

Денис Шмигаль наголосив на одночасній потребі в посиленні тиску на Російську Федерацію. Він підкреслив, що відповіддю на ядерний шантаж на Запорізькій АЕС і тероризм на Каховському водосховищі повинні стати посилення санкцій, зокрема проти російської атомної галузі.

Прем’єр-міністр і посли країни G7 також обговорили пріоритети у відновленні та плани з децентралізації енергетичної мережі України. Денис Шмигаль подякував за вагому фінансову, військову та гуманітарну підтримку.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський отримав від прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди запрошення взяти участь в онлайн-саміті G7 24 лютого. Зазначається, що на майбутній онлайн-зустрічі може бути порушено питання про запрошення Зеленського на очний саміт об'єднання, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі. Переговори лідерів G7 стануть першими у 2023 році під головуванням Японії. На зустрічі сторони планують скоординувати позиції щодо збереження санкційного тиску на Росію та продовження надання допомоги Україні.

Теги: посол Денис Шмигаль дипломатія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пристайко зазначив, що Велика Британія - це не континентальна країна, їхнє найбільше озброєння – морське
Британія надасть Україні все, що необхідне для перемоги – посол Пристайко
13 лютого, 09:49
Бріджит Брінк наголосила, що демократія вимагає постійних зусиль і невпинної праці
Посол США відреагувала на останні корупційні скандали в українській владі
24 сiчня, 07:57
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував нову угоду щодо допомоги
Союзники розуміють, що Україні необхідно багато сучасної зброї для перемоги – Шмигаль
21 сiчня, 01:35

Політика

Україна координує із G7 свої зусилля для здобуття перемоги 
Україна координує із G7 свої зусилля для здобуття перемоги 
Повернення українців, «Берлінале» змінив кольори: звернення Зеленського (відео)
Повернення українців, «Берлінале» змінив кольори: звернення Зеленського (відео)
Інтерв'ю Зеленського для BBC: найголовніші тези
Інтерв'ю Зеленського для BBC: найголовніші тези
Зеленський зустрівся з лідером британських лейбористів
Зеленський зустрівся з лідером британських лейбористів
Financial Times написало про нібито контрабанду зброї в Україні. МЗС відреагувало
Financial Times написало про нібито контрабанду зброї в Україні. МЗС відреагувало
Резніков підбив підсумки «Рамштайну-9»
Резніков підбив підсумки «Рамштайну-9»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
59K
Неспокійна ніч 16 лютого. Де зафіксовано вибухи та скільки ракет випустили окупанти
50K
Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання
40K
Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)
27K
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
17K
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Новини

Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Вчора, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту