Посол США відреагувала на останні корупційні скандали в українській владі

Бріджит Брінк: «У майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси для власного збагачення»

Державні ресурси мають слугувати народові України, а не використовуватися окремими особами для власного збагачення. На цьому наголосила Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк, виступаючи перед початком почесної лекції лауреатки Нобелівської премії миру Олександри Матвійчук, організованій Київським безпековим форумом, що був заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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«США повністю підтримують Україну вашій боротьбі за ваше майбутнє. Народ України має право обирати своє майбутнє», – підкреслила пані Посол.

Брінк згадала вчорашнє звернення президента України Володимира Зеленського, в якому він наголосив, що сила суспільства і держави базується на правосудді й справедливості, підкресливши, «що до минулого вороття не може бути».

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«У майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси на власне збагачення. Державні ресурси мають слугувати народу. Люди мають розуміти свою відповідальність один перед одним і перед державою. І це не порожні слова. Це слова, які мають глибоке коріння у цінностях, які підтримує Україна у намаганнях бути частиною євроатлантичного суспільства», – зазначила Бріджит Брінк.

Посол США висловила сподівання, що українське суспільство і уряд України мобілізуються після винесених уроків минулого і втрат, які їм довелося перенести у тому числі у війні.

«США будуть продовжувати підтримувати зусилля України в проведенні й утвердженні інституцій, які працюватимуть заради інтересів багатьох, а не декількох», – підкреслила вона.

Бріджит Брінк також наголосила, що демократія вимагає постійних зусиль і невпинної праці.

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Дипломат підкреслила, що США підтримують Україну в екзистенційній боротьбі з російською федерацією: «Ми будемо вашим партнерами у цій війні проти російської агресії. Ми будемо підтримувати вас у побудові нового майбутнього, яке буде гідне тих жертв, які ви принесли. Ми дуже пишаємося тим, що ви наші партнери».

Пані посол зазначила, що ця підтримка буде продовжуватися стільки, скільки потрібно і висловила впевненість у перемозі України.

Нагадаємо, нещодавно заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у розмірі $400 тис.

Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Крім того, заступник керівника голови парламентської фракції «Слуга народу» Павло Халімон опинився у центрі скандалу, придбавши будинок на Печерських пагорбах у центрі столиці. При цьому коштував будинок суттєво нижче його ринкової вартості.

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А інспектор патрульної поліції Львівщини попався на хабарі у $3,5 тисяч. Він обіцяв за гроші «влаштувати» уникнення від мобілізації чоловіку призовного віку.