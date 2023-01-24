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Посол США відреагувала на останні корупційні скандали в українській владі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Посол США відреагувала на останні корупційні скандали в українській владі
Бріджит Брінк наголосила, що демократія вимагає постійних зусиль і невпинної праці
фото з відкритих джерел

Бріджит Брінк: «У майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси для власного збагачення»

Державні ресурси мають слугувати народові України, а не використовуватися окремими особами для власного збагачення. На цьому наголосила Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк, виступаючи перед початком почесної лекції лауреатки Нобелівської премії миру Олександри Матвійчук, організованій Київським безпековим форумом, що був заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«США повністю підтримують Україну вашій боротьбі за ваше майбутнє. Народ України має право обирати своє майбутнє», – підкреслила пані Посол. 

Брінк згадала вчорашнє звернення президента України Володимира Зеленського, в якому він наголосив, що сила суспільства і держави базується на правосудді й справедливості, підкресливши, «що до минулого вороття не може бути».

«У майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси на власне збагачення. Державні ресурси мають слугувати народу. Люди мають розуміти свою відповідальність один перед одним і перед державою. І це не порожні слова. Це слова, які мають глибоке коріння у цінностях, які підтримує Україна у намаганнях бути частиною євроатлантичного суспільства», – зазначила Бріджит Брінк.

Посол США висловила сподівання, що українське суспільство і уряд України мобілізуються після винесених уроків минулого і втрат, які їм довелося перенести у тому числі у війні. 

«США будуть продовжувати підтримувати зусилля України в проведенні й утвердженні інституцій, які працюватимуть заради інтересів багатьох, а не декількох», – підкреслила вона. 

Бріджит Брінк також наголосила, що демократія вимагає постійних зусиль і невпинної праці. 

Дипломат підкреслила, що США підтримують Україну  в екзистенційній боротьбі з російською федерацією: «Ми будемо вашим партнерами у цій війні проти російської агресії. Ми будемо підтримувати вас у побудові нового майбутнього, яке буде гідне тих жертв, які ви принесли. Ми дуже пишаємося тим, що ви наші партнери». 

Пані посол зазначила, що ця підтримка буде продовжуватися стільки, скільки потрібно і висловила впевненість у перемозі України.

Нагадаємо, нещодавно заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у розмірі $400 тис.

Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Крім того, заступник керівника голови парламентської фракції «Слуга народу» Павло Халімон опинився у центрі скандалу, придбавши будинок на Печерських пагорбах у центрі столиці. При цьому коштував будинок суттєво нижче його ринкової вартості.

А інспектор патрульної поліції Львівщини попався на хабарі у $3,5 тисяч. Він обіцяв за гроші «влаштувати» уникнення від мобілізації чоловіку призовного віку.

Теги: Міноборони гроші посол Україна інспектор Бріджит Брінк

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