Британія надасть Україні все, що необхідне для перемоги – посол Пристайко

Вадим Пристайко: «Так само буде, повірте мені, і з ракетами, і з усіма іншими озброєннями, які нам потрібні»

Велика Британія передасть Україні все необхідне озброєння для перемоги над російськими загарбниками. Про це заявив посол у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю Liga.net.

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«Британія не завжди вміє прорекламувати себе, але вона першою дала танки. Це пройшло по медіа, але якось мляво, бо була тяганина з німцями…. А Британія нікого не запитувала. Це її танки. Вона просто запропонувала 14 бойових машин і запросила екіпажі – вони вже навчаються. Все це було зроблено тихо і нормально», – пояснив дипломат.

«Так само буде, повірте мені, і з ракетами, і з усіма іншими озброєннями, які нам потрібні. Буде можливість, будуть запаси – Велика Британія спланує і дасть все, що нам необхідно для перемоги», – додав він.

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Пристайко зазначив, що Велика Британія – це не континентальна країна, їхнє найбільше озброєння – морське. «Так завжди було, у Британії є два надсучасних авіаносці. Основа її доктрини – ядерне стримування. Вони не збиралися, як росіяни, кататися по всій Європі на тисячах танків. ... Саме тому танків Challenger недостатньо, щоб поділитися з нами більшою кількістю. Хоча, загалом, я не виключаю, що з’явиться більше танків», – підсумував посол.

Як повідомлялося, Велика Британія передасть Україні новий великий пакет оборонної допомоги на знак того, що держави рухаються до перемоги разом.