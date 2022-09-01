Україна може набути членства в Євросоюзі «за дві ночі», – Кулеба

За готовності двох сторін процес вступу до України до ЄС може відбутися швидко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна може набути членства в Євросоюзі «за дві ночі». Відповідну заяву він зробив під час заходу Forum 2000 у Празі.

Очільник МЗС вважає, що при готовності України та Європейського Союзу діяти швидко Україна може приєднатись до ЄС не у багаторічній віддаленій перспективі, а значно швидше.

Міністр зазначив, що з семи рекомендацій Єврокомісії, необхідних для початку переговорів про вступ в ЄС, Україна повністю виконала одну та готова швидко імплементувати решту.

«Повірте, ми знаємо, що на кону. Ми дуже прихильні імплементації цих рекомендацій і ставимо наступне запитання не про те, що далі, а коли далі. Я думаю, ми всі заслуговуємо на трохи оптимізму. Тому що традиційно, коли хтось говорить про європейську інтеграцію України, природно завжди додають наступне речення: «Нуууу, на це можуть піти роки, на це може піти багато часу». А що, коли ні? Три місяці тому ніхто не вірив у те, що Україна стане країною-кандидатом. Ми чули ту саму історію: «Нуууу, це займе багато років…» Тепер ми кандидати, ми виконуємо рекомендації», – сказав Дмитро Кулеба.

Він висловив упевненість, що за готовності двох сторін процес вступу до України до ЄС може відбутися швидко.

«І якщо ми готові діяти швидко, ЄС повинен діяти швидко також. Як ви сказали, можливо, членство в ЄС не відбудеться за ніч. Але воно може відбутись за дві ночі, а не за роки», – додав глава МЗС.

Нагадаємо, Україна майже на 70% виконала свої зобов’язання за Угодою про асоціацію з ЄС і усвідомлює необхідність виконання всіх юридичних процедур для членства в Євросоюзі.