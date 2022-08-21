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Вступ до ЄС: Україна на 70% виконала зобов’язання про асоціацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ до ЄС: Україна на 70% виконала зобов’язання про асоціацію
Українська влада хоче до кінця року отримати від лідерів ЄС політичну ясність щодо наступних кроків
фото з відкритих джерел

Стефанішина: «Нам потрібно розуміти, наскільки тривалим і складним буде наш шлях до членства в Європейському союзі»

Україна майже на 70% виконала свої зобов’язання за Угодою про асоціацію з ЄС і усвідомлює необхідність виконання всіх юридичних процедур для членства в Євросоюзі.  Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Водночас, за словами Стефанішиної, українська влада хоче до кінця року отримати від лідерів ЄС політичну ясність щодо наступних кроків на цьому шляху.

«Нам потрібно розуміти, наскільки тривалим і складним буде наш шлях до членства в Європейському союзі, і не лише у переговорному сенсі. Нам дійсно треба буде виконати необхідні складові для приєднання до ЄС. У нас для цього є енергія і бажання. Єдине, чого нам не вистачає, – політичної ясності щодо наступних кроків», - сказала Стефанішина.

У цьому контексті вона нагадала слова президента, що процес євроінтеграції лишається основним мотиватором для нашого суспільства, який об'єднує більш як 90% українців. Це також надає енергії і нашим Збройним силам, які зараз на передньому краї боротьби з російською агресією за європейське майбутнє України.

Раніше віцепрем’єрка Стефанішина звинуватила американську конгресменку в допомозі російській пропаганді

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Теги: Європейський союз

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