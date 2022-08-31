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Кулеба розповів коли буде остаточна перемога України

Альона Боженко
glavcom.ua
Кулеба розповів коли буде остаточна перемога України
Кулеба чекає від Росії вибачення на колінах
фото із відкритих джерел

Війна закінчиться тоді, коли Україна повністю відновить територіальну цілісність, вважає Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що остаточна перемога відбудеться тоді, коли лідер Росії приїде до України, стане на коліно і попросить вибачення в українського народу. Про це він повідомив в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Міністр заявив, що Україна не погодиться на будь-які територіальні поступки в обмін на мир, тому що навіть «повернення на позиції 24 лютого – це продовження тортур, в яких жила Україна з 2014 до 2022 років».

Війна закінчиться тоді, коли Україна повністю відновить територіальну цілісність – військовим або дипломатичним шляхом, сказав Кулеба.

«Потім настане друга фаза війни – це буде притягнення винних у воєнних злочинах, у геноциді, у злочинах проти людяності, злочині агресії до відповідальності і виплата компенсацій. А потім настане третя фаза – покаяння російського народу, російської еліти», – вважає міністр.

Він додав, що тільки на цій стадії перемога Україна буде остаточною.

«Настане день, коли якийсь лідер Росії, хто б це не був, приїде до України, стане на коліно перед пам’ятником жертвам російської агресії, буде дуже довго стояти на колінах і вибачатиметься перед українським народом за все зло заподіяне нам. І коли це відбудеться, це буде остаточна перемога України», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів. Також відомо, що українські бійці точними ударами залишили російських загарбників без змоги отримувати озброєння з тимчасово окупованого Криму та частини Херсонщини.

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Теги: росія війна Дмитро Кулеба перемога

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