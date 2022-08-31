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Кулеба провів зустріч з главою МЗС Німеччини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кулеба провів зустріч з главою МЗС Німеччини
Кулеба: «Ми обговорили восьмий пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян»
фото: Дмитро Кулеба/Twitter

Міністри обговорили санкції проти Росії та постачання зброї Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Празі. Про це Кулеба повідомив у Twitter.

Міністри обговорили санкції проти Росії та постачання зброї Україні. «Зустрівся в Празі з колегою Анналеною Бербок. Ми обговорили восьмий пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян, подальші постачання зброї для України», – зазначив він.

Також міністри приділили особливу увагу енергетичній кризі в Європі. Кулеба заявив, що дії Росії повинні отримати рішучу відповідь від ЄС.  «Російський енергетичний шантаж є частиною війни Путіна проти Європи, і європейська відповідь на нього має бути сильною та єдиною», – додав очільник МЗС.

Раніше повідомлялося, що представники лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є нинішній канцлер Олаф Шольц, закликали припинити постачання Україні важкого озброєння та виступити за мирні переговори з Росією.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче побудувати нову загальноєвропейську систему протиповітряної оборони. Спільна система могла би захистити Європу від повітряних небезпек краще, ніж якби кожна країна будувала власну ППО.

Теги: Німеччина Дмитро Кулеба війна зброя

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