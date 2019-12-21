В ООН діє мережа агентів ФСБ Росії, – Єльченко



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Через 200-300 росіян, які працюють у секретаріаті ООН, Росія приховано впливає на роботу Організації Об’єднаних Націй

Половина росіян, котрі працюють в ООН – приховані чи відкриті агенти ФСБ Росії, вважає колишній постійний представник України при ООН, новопризначений посол у США Володимир Єльченко.

Як пояснив він в інтерв’ю Укрінформу, «російські кадри працюють на спецслужби Росії або, у м’якшому варіанті – на постпредство Російської Федерації». «Я взагалі вважаю, що це агентурна мережа, створена в межах ООН», – додав Єльченко.

За словами посла, через 200-300 росіян, які працюють у секретаріаті ООН, Росія приховано впливає на роботу Організації Об’єднаних Націй.

Час від часу, за словами Єльченка «ми бачимо інформацію про те, що якогось співробітника ООН з Росії американські спецслужби попросили від’їхати додому, тобто іноді їх відловлюють».

Росія має величезний вплив у ООН передусім як постійний член Ради Безпеки, зазначив він. «Хтось її поважає, а хтось відверто боїться», додав Єльченко.

Щодо 20-23 країн, «які голосують в унісон з Росією проти наших резолюцій», то більшість із них «на 100 відсотків залежать від неї», пояснив він. «Або від поставок зброї, або від списання якихось боргів, або російських вливань, без яких економіка не працюватиме». До таких країн, за словами Єльченка, належать Нікарагуа, Куба, Венесуела в Латинській Америці. Бурунді, Судан – в Африці. М’янма, Камбоджа – в Азії.

Нагадаємо, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Єльченка послом України в США.