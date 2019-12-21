Санкції США проти «Північного потоку-2» і «Турецького потоку» почали діяти негайно



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Можуть бути зроблені виключення з вимоги припинення діяльності для безпеки трубопроводу або команди на борту судна

Санкції США проти «Північного потоку-2» і «Турецького потоку» почали діяти одразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету на 2020 рік.

Про це йдеться в спеціальному роз’ясненні підрозділу Мінфіну США (OFAC), що відповідає за правозастосування в сфері санкцій, опублікованому 21 грудня, у суботу, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«З моменту підписання президентом 20 грудня 2019 року положення статті 7503 NDAA негайно почали діяти. Залучені сторони, які свідомо продали, орендували або надали судна, що займаються прокладкою труб на глибині 100 футів або більше нижче рівня моря для будівництва «Північного потоку-2» або «Турецького потоку» повинні забезпечити негайне припинення такими суднами діяльності, пов’язаної з будівництвом», – йдеться в коментарі OFAC.

Зазначається, що можуть бути зроблені сумлінні виключення з вимоги припинення діяльності для безпеки трубопроводу або команди на борту судна, захисту людських життів або технічного обслуговування, щоб уникнути екологічного або іншого істотного збитку.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти «Північного потоку-2».

21 грдня швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2» через санкції США.