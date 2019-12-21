В ООН сформовано потужну групу друзів України, – дипломат



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Колишній постійний представник України при ООН і новопризначений посол у США Володимир Єльченко

До друзів України дипломат також зараховує більшість центральноамериканських країн

В ООН сформували потужну групу друзів України, які завжди підтримують ініціативи нашої держави.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав колишній постійний представник України при ООН, новопризначений посол у США Володимир Єльченко.

«Без перебільшення, нам удалося сформувати потужну групу друзів України, що вкрай важливо для протистояння російській агресії», – наголосив він. Особливо результативною була робота української делегації у 2015 -2017 роках, коли Україна була непостійним членом Ради Безпеки ООН... За ті два роки ми завоювали в ООН авторитет, який допомагає нам співпрацювати з іншими країнами зараз – зокрема щодо їхньої підтримки наших ініціатив», – зазначив Єльченко.

До друзів України він відносить «наших головних стратегічних партнерів» Сполучені Штати і Велику Британію, усі країни Європейського Союзу, Польщу, країни Балтії, Туреччину. «Хоча Анкара і будує партнерські відносини з Російською Федерацією, її позиція в питаннях Криму й Донбасу тверда й однозначна», – сказав Єльченко.

За його словами, до кола друзів України також належать Канада, Австралія і Нова Зеландія, європейські країни, які не є членами ЄС, зокрема Швейцарія, Норвегія, Ісландія. У Європі, підкреслив, він лише одна країна «цинічно і хронічно голосує проти всіх українських резолюцій, – Сербія». «Хоча вона вважає своєю стратегічною метою членство в ЄС, як і Україна, але займає відверто проросійську позицію, – сказав посол. – Причому не лише з українського питання». Сербія, за його словами, виглядає як «такий собі острів негативу в Європі».

До друзів України Єльченко також зараховує більшість центральноамериканських країн. «Латинська Америка, – наголосив він, є величезним резервом щодо нашої підтримки, не в останню чергу тому, що в цих країнах є потужна українська діаспора, яка певним чином впливає на політику цих країн».

Нагадаємо, половина росіян, котрі працюють в ООН – приховані чи відкриті агенти ФСБ Росії, вважає колишній постійний представник України при ООН, новопризначений посол у США Володимир Єльченко.