У Росії жорстко відреагували на санкції США проти «Північного потоку – 2»



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Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова

Скоро зажадають негайно припинити дихати – Захарова

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова передбачила, що такі обмежувальні заходи, які введе влада США, можуть стати забороною на дихання.

Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Facebook.

Таким чином Захарова прокоментувала новину про вимогу Мінфіну США негайно припинити укладання труб «Північного потоку – 2» і «Турецького потоку». Представник МЗС також зазначила, що державний борг США складає 22 трильйона доларів, і засудила Вашингтон за спроби заборонити «кредитоспроможним країнам розвивати реальний сектор своєї економіки».

За її словами, США дотримуються «ідеології життя в борг», яка не витримує світової конкуренції. Саме це спонукає американський Мінфін вводити нові економічні обмеження. «Скоро зажадають негайно припинити дихати. І багато хто виконає», – заявила вона.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти «Північного потоку-2».

Як повідомлялося, 21 грудня швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газопроводу »Північний потік-2» через санкції США.