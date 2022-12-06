Україна отримає танки стандартів НАТО та бойові літаки, – Резніков

Партнери України дуже практичні, прагматичні і реалістичні

Перемовини, які Україна веде з партнерами, це не просто політичні перемовини, а й технологічні, логістичні, сказав міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

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З його слів, партнери України дуже практичні, прагматичні і реалістичні. Вони чітко розуміють, що якщо вони дають якусь нову систему, то вони мають знати, що у них є амуніція на складах, є ракети, системи ремонту, інструктори і навчені українські воїни.

«Це не просто політичні перемовини, а і технологічні, логістичні. Але я залишаюсь оптимістом і вірю, що на полі бою з’являться танки стандартів НАТО. Не тільки Leopard. Так само як у нас в артилерії зараз воює більш як вісім систем 155 калібру різних країн. Тому я переконаний - будуть у нас і танки, і навіть бойові літаки», – сказав він.

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Нагадаємо, у питанні надання західними партнерами танків, котрі перебувають на озброєнні Альянсу, з'явився прогрес. Українська сторона провела зустріч із делегаціями США, Німеччини, Франції та інших країн, які мають змогу передати нам танки. Сторони знайшли варіант, який буде влаштовувати союзників.

Крім того, Німеччина оприлюднила список озброєння, переданого Україні.

Тим часом у РФ один із депутатів запропонував «мобілізувати» тварин, трохи їх повчити та відправити до України «підривати танки».