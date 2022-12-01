Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Німеччина оприлюднила список озброєння, переданого Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина оприлюднила список озброєння, переданого Україні
фото ілюстративне

Берлін анонсував передачу Україні семи зенітних самохідних артилерійських установок Gepard

Уряд Німеччини в четвер оновив перелік військової допомоги Україні, переданої протягом останнього тижня.

Згідно з оприлюдненим списоком, за останні дні Україна отримала від Німеччини три мостоукладальні танки Biber, вісім надводних безпілотників (на додачу до двох переданих) та 12 прикордонних автомобілів (усього їх уже 65).

Також українська сторона отримала від німецької чотири тисячі спальних мішків, запасні частини до гелікоптерів Мі-24 й 30 машин швидкої допомоги.

Крім того, Берлін анонсував передачу Україні семи зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і 100 тисяч аптечок.

Нагадаємо, 27 листопада Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги.

Зазначимо, Німеччина проводить переговори з союзниками щодо спрямування комплексів протиповітряної оборони Patriot, передача яких планувалася Польщі, безпосереднього в Україну у відповідь на прохання Варшави. Раніше міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт сказала, що використання оборонних систем НАТО за межами території Альянсу має бути узгоджене всіма державами-членами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина передала Україні партію боєприпасів для реактивних систем залпового вогню MARS II. Також в рамках військової допомоги Київ отримав: 24 кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин, запчастини для великокаліберних кулеметів М2, 17 автомобілів для прикордонного захисту, 10 датчиків та глушників проти дронів, 20 розширювачів частотного діапазону для антидронових пристроїв та іншу техніку. 

Читайте також: Зимова війна: хто матиме перевагу на полі бою
Теги: Україна окупанти росія війна Німеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блащак: «Розміщення Patriot в Україні підвищить безпеку і Польщі, і України»
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України
Сьогодні, 08:25
Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу
Німеччина визнала Голодомор геноцидом українців (відео)
Вчора, 20:48
Німеччина підтримує Україну у війні з РФ
Внесок «Північного потоку-2» у війну в Україні: Німеччина зробила важливу заяву
29 листопада, 22:40

Події в Україні

Німеччина оприлюднила список озброєння, переданого Україні
Німеччина оприлюднила список озброєння, переданого Україні
Окупанти затопили головну насосну станцію Каховського каналу
Окупанти затопили головну насосну станцію Каховського каналу
Рашисти знову атакували енергетичну інфраструктуру України: є поранені
Рашисти знову атакували енергетичну інфраструктуру України: є поранені
Для чого Україні морські дрони: роз’яснення Міноборони
Для чого Україні морські дрони: роз’яснення Міноборони
Російські загарбники готуються до втечі з Запоріжжя – Генштаб
Російські загарбники готуються до втечі з Запоріжжя – Генштаб
Обмін полоненими. СБУ показала ексклюзивні фото
Обмін полоненими. СБУ показала ексклюзивні фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
302K
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
71K
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України
60K
Який вигляд має пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»
33K
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
28K
Міноборони назвало напрямок, де Росія хоче здійснити наступ
26K
Шпигуни Путіна. Ексагент MI6 розповів про мережу вбивць, які чекають на накази

Новини

Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
Сьогодні, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
Сьогодні, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
Сьогодні, 11:33
Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Сьогодні, 10:25
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Сьогодні, 07:07
Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Вчора, 20:23

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту