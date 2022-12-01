Німеччина оприлюднила список озброєння, переданого Україні

Берлін анонсував передачу Україні семи зенітних самохідних артилерійських установок Gepard

Уряд Німеччини в четвер оновив перелік військової допомоги Україні, переданої протягом останнього тижня.

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Згідно з оприлюдненим списоком, за останні дні Україна отримала від Німеччини три мостоукладальні танки Biber, вісім надводних безпілотників (на додачу до двох переданих) та 12 прикордонних автомобілів (усього їх уже 65).

Також українська сторона отримала від німецької чотири тисячі спальних мішків, запасні частини до гелікоптерів Мі-24 й 30 машин швидкої допомоги.

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Крім того, Берлін анонсував передачу Україні семи зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і 100 тисяч аптечок.

Нагадаємо, 27 листопада Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги.

Зазначимо, Німеччина проводить переговори з союзниками щодо спрямування комплексів протиповітряної оборони Patriot, передача яких планувалася Польщі, безпосереднього в Україну у відповідь на прохання Варшави. Раніше міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт сказала, що використання оборонних систем НАТО за межами території Альянсу має бути узгоджене всіма державами-членами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина передала Україні партію боєприпасів для реактивних систем залпового вогню MARS II. Також в рамках військової допомоги Київ отримав: 24 кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин, запчастини для великокаліберних кулеметів М2, 17 автомобілів для прикордонного захисту, 10 датчиків та глушників проти дронів, 20 розширювачів частотного діапазону для антидронових пристроїв та іншу техніку.