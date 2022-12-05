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Російський депутат запропонував «мобілізувати» бездомних собак

Юрій Лящук
glavcom.ua
Російський депутат запропонував «мобілізувати» бездомних собак
Собаки мали б підривати українські танки
фото ілюстративне

Депутат Віктор Макаров запропонував «мобілізувати» тварин, трохи їх повчити та відправити до України «підривати танки»

Російський депутат запропонував «мобілізувати» бездомних собак та навчати їх підриву бронетехніки. Про це повідомляє Орелtimes.

Російський депутат із міста Орел Віктор Макаров під час засідання депутатів, на якому вирішувалося питання, що робити з бездомними собаками, запропонував «мобілізувати» тварин, трохи їх повчити та відправити до України «підривати танки».

«Пропоную тренувати цих собак для вибухів танків», – заявив російський депутат.

Проте інші місцеві депутати не підтримали ініціативу комуніста та продовжили обговорювати вирішення проблеми. Раніше Макаров пропонував «відправити безпритульних собак до Китаю».

До слова, триває 285-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань.

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Теги: Україна росія депутат війна

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