Депутат Віктор Макаров запропонував «мобілізувати» тварин, трохи їх повчити та відправити до України «підривати танки»

Російський депутат запропонував «мобілізувати» бездомних собак та навчати їх підриву бронетехніки. Про це повідомляє Орелtimes.

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Російський депутат із міста Орел Віктор Макаров під час засідання депутатів, на якому вирішувалося питання, що робити з бездомними собаками, запропонував «мобілізувати» тварин, трохи їх повчити та відправити до України «підривати танки».

«Пропоную тренувати цих собак для вибухів танків», – заявив російський депутат.

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Проте інші місцеві депутати не підтримали ініціативу комуніста та продовжили обговорювати вирішення проблеми. Раніше Макаров пропонував «відправити безпритульних собак до Китаю».

До слова, триває 285-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань.