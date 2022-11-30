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Нардеп: Питання передачі Україні танків Abrams чи Leopard зрушило з місця

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Нардеп: Питання передачі Україні танків Abrams чи Leopard зрушило з місця
Постачання Україні танків Abrams чи Leopard постійно перебувало на порядку денному перемовин України із західними союзниками. 
фото: Вікіпедія

Єгор Чернєв про передачу західних танків Україні: «Здається, ми знайшли варіант, який буде влаштовувати всі сторони» 

У питанні надання західними партнерами танків, котрі перебувають на озброєнні Альянсу, з'явився прогрес. Українська сторона провела зустріч із делегаціями США, Німеччини, Франції та інших країн, які мають змогу передати нам танки. Сторони знайшли варіант, який буде влаштовувати союзників. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав глава постійної делегації України при Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв.

«Є деякі побоювання європейців та США щодо надання нам танків. Однак, здається, ми все ж таки знайшли той варіант, який буде влаштовувати всі сторони. У співпраці між нами та нашими партнерами. До прикладу, у Сполучених Штатах цим займається ціла низка конгресменів від обох партій. Дуже важливо, що і демократи, і республіканці нас підтримують в цьому. Тому сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми все ж таки побачимо  «Абрамси» або «Леопарди», – каже Чернєв.

Водночас нардеп зауважує: все одно рішення про передачу танків більше політичне. Воно має бути прийнято на найвищому рівні в державах, які допомагають Україні боротися з країною-терористкою РФ. 

Нагадаємо, ранішге стало відомо, що влада Німеччини заблокувала плани Іспанії передати Україні танки Leopard 2A4. Раніше Мадрид запросив дозвіл на передачу 40 одиниць техніки. 

Згодом повідомлялося, що Україна сподівається на прямі поставки з Німеччини танків Leopard 2 – посол.

Читайте також: Єгор Чернєв: Скоро ми таки побачимо в Україні «Абрамси» або «Леопарди»
Теги: депутат танки Єгор Чернєв війна

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