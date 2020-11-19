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    Політика

    Україна підготувала 11 людей до обміну з Росією, – Кравчук

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    Глава української делегації у Тристоронній контактної групи Леонід Кравчук - Україна підготувала 11 людей до обміну з Росією, – Кравчук
    Глава української делегації у Тристоронній контактної групи Леонід Кравчук

    Україна збиралася повернути в рамках обміну всіх на всіх з Росії до 100 осіб

    Україна підготувала 11 осіб для обміну з Росією до кінця року. Але представники окупованого Донбасу поки не готують цей процес зі свого боку.

    Про це заявив глава української делегації у Тристоронній контактної групи Леонід Кравчук в інтерв'ю «Громадському».

    «Ми подали документи на 11 осіб. Вони вже повністю готові. Ми чекаємо відповідних подань з боку ОРДЛО. Тому що цей обмін – це не просто одностороння дія. Поки таких зустрічних кроків з боку ОРДЛО ми не бачимо», – зазначив Кравчук.

    Раніше представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявляв, посилаючись на Кравчука, що Україна збиралася повернути в рамках обміну всіх на всіх з Росії до 100 осіб – військовослужбовців і співробітників українських спецслужб, які потрапили в полон. Це повинно відбутися до зустрічі лідерів держав Нормандського формату.

    5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук  заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону. 

    Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

    Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори. 

    З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

    Теги: Росія бойовики на Донбасі вибори полон ОРДЛО документи Леонід Кравчук
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