Україна підготувала 11 людей до обміну з Росією, – Кравчук

Україна збиралася повернути в рамках обміну всіх на всіх з Росії до 100 осіб

Україна підготувала 11 осіб для обміну з Росією до кінця року. Але представники окупованого Донбасу поки не готують цей процес зі свого боку.

Про це заявив глава української делегації у Тристоронній контактної групи Леонід Кравчук в інтерв'ю «Громадському».

«Ми подали документи на 11 осіб. Вони вже повністю готові. Ми чекаємо відповідних подань з боку ОРДЛО. Тому що цей обмін – це не просто одностороння дія. Поки таких зустрічних кроків з боку ОРДЛО ми не бачимо», – зазначив Кравчук.

Раніше представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявляв, посилаючись на Кравчука, що Україна збиралася повернути в рамках обміну всіх на всіх з Росії до 100 осіб – військовослужбовців і співробітників українських спецслужб, які потрапили в полон. Це повинно відбутися до зустрічі лідерів держав Нормандського формату.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».