Євросоюз відреагував на указ Путіна про визнання документів, виданих в ОРДЛО

В ЄС заявили, що очікують, що Росія утримається від дій, які суперечать Мінським угодам

Рішення Кремля є ще однією спробою Росії підірвати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, - речник ЄС

Європейський союз розкритикував рішення Кремля про визнання документів і реєстрацій транспортних засобів, виданих жителям окремих регіонів Донецької і Луганської областей. Про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій Пітера Стано.

«4 листопада 2020 року президент Путін підписав указ, що сприяє визнанню Російською Федерацією документів і реєстрацій транспортних засобів, виданих громадянам і постійним мешканцям Донецької та Луганської областей України. Це є ще однією спробою Росії підірвати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України», ─ йдеться в заяві.

В ЄС заявили, що очікують, що Росія утримається від дій, які суперечать Мінським угодам і перешкоджають повній реінтеграції непідконтрольних уряду територій в Україну, а замість цього повністю виконає свої зобов'язання за Мінськими угодами.

У Брюсселі нагадали, що у 2019 році Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій випустили керівництво з обробки заяв на отримання візи від жителів непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей, щоб забезпечити повагу незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, а також того, що правила ЄС про шенгенські візи правильно і послідовно застосовуються в Російській Федерації та Україні.

«Європейський Союз як і раніше твердо підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України», ─ підкреслюється в заяві.

Як повідомлялося, 10 листопада українська сторона відкрила КПВВ у Луганській та Донецькій областях. Російська сторона, попри домовленості, відмовилася пропустити місцевих мешканців в обидва боки за лінію розмежування.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».