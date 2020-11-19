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    Євросоюз відреагував на указ Путіна про визнання документів, виданих в ОРДЛО

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    В ЄС заявили, що очікують, що Росія утримається від дій, які суперечать Мінським угодам - Євросоюз відреагував на указ Путіна про визнання документів, виданих в ОРДЛО
    В ЄС заявили, що очікують, що Росія утримається від дій, які суперечать Мінським угодам

    Рішення Кремля є ще однією спробою Росії підірвати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, - речник ЄС

    Європейський союз розкритикував рішення Кремля про визнання документів і реєстрацій транспортних засобів, виданих жителям окремих регіонів Донецької і Луганської областей. Про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій Пітера Стано.

    «4 листопада 2020 року президент Путін підписав указ, що сприяє визнанню Російською Федерацією документів і реєстрацій транспортних засобів, виданих громадянам і постійним мешканцям Донецької та Луганської областей України. Це є ще однією спробою Росії підірвати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України», ─ йдеться в заяві.

    В ЄС заявили, що очікують, що Росія утримається від дій, які суперечать Мінським угодам і перешкоджають повній реінтеграції непідконтрольних уряду територій в Україну, а замість цього повністю виконає свої зобов'язання за Мінськими угодами.

    У Брюсселі нагадали, що у 2019 році Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій випустили керівництво з обробки заяв на отримання візи від жителів непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей, щоб забезпечити повагу незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, а також того, що правила ЄС про шенгенські візи правильно і послідовно застосовуються в Російській Федерації та Україні.

    «Європейський Союз як і раніше твердо підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України», ─ підкреслюється в заяві.

    Як повідомлялося, 10 листопада українська сторона відкрила КПВВ у Луганській та Донецькій областях. Російська сторона, попри  домовленості, відмовилася пропустити місцевих мешканців в обидва боки за лінію розмежування.

    5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук  заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону. 

    Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

    Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори. 

    З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

    Теги: ЄС Росія Путін паспорт ОРДЛО документи Україна президент суверенітет
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