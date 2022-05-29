Польща передала Україні 18 самохідних гаубиць AHS Krab

Польська армія вже підготувала 100 українських військовослужбовців для експлуатації цієї зброї

Республіка Польща передає Україні самохідні артилерійські установки AHS Krab. Про це повідомляє Polskie Radio.

Мова йде про три батареї – 18 одиниць самохідних 155 мм гаубиць. Польська армія вже підготувала 100 українських військовослужбовців для експлуатації цієї зброї.

Таким чином, разом із 12 PzH 2000 (від Німеччини та Нідерландів) Україна матиме вже 30 гусеничних 155-мм САУ.

AHS Krab – польська національна САУ. При її виробництві використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90. Довжина ствола – 52 калібри. А в якості шасі обрано південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.

Виробником AHS Krab є Huta Stalowa Wola. Компанія отримала контракт від Міністерства оборони Республіки Польщі на виробництво 96 одиниць самохідок.

Раніше повідомлялось, що США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.