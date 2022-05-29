  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Польща передала Україні 18 самохідних гаубиць AHS Krab
рус
    Події в Україні

    Польща передала Україні 18 самохідних гаубиць AHS Krab

    AHS Krab &ndash; потужна артилерія - Польща передала Україні 18 самохідних гаубиць AHS Krab
    AHS Krab – потужна артилерія
    фото: Міністерство національної оборони Республіки Польща

    Польська армія вже підготувала 100 українських військовослужбовців для експлуатації цієї зброї

    Республіка Польща передає Україні самохідні артилерійські установки AHS Krab. Про це повідомляє Polskie Radio.

    Мова йде про три батареї – 18 одиниць самохідних 155 мм гаубиць. Польська армія вже підготувала 100 українських військовослужбовців для експлуатації цієї зброї.

    Таким чином, разом із 12 PzH 2000 (від Німеччини та Нідерландів) Україна матиме вже 30 гусеничних 155-мм САУ.

    AHS Krab – польська національна САУ. При її виробництві використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90. Довжина ствола – 52 калібри. А в якості шасі обрано південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.

    Виробником AHS Krab є Huta Stalowa Wola. Компанія отримала контракт від Міністерства оборони Республіки Польщі на виробництво 96 одиниць самохідок.

    Раніше повідомлялось, що США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.

    Читайте також: Генерал США пояснив, якою зброєю можна відвоювати Херсон і Маріуполь
    Теги: росія окупанти Польща армія війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Польща передала Україні 18 самохідних гаубиць AHS Krab