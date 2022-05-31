Радбез Путіна заявив, що Польща вже захопила Україну

Патрушев заявив, що «вже ціла низка держав веде активну роботу щодо розчленовування України»

Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив про початок захоплення Польщею західних регіонів України. Про це повідомляє «Інтерфакс».

За його словами, партнери діючої української влади не проти скористатися нинішньою ситуацією в корисливих інтересах і мають особливі плани на українські землі.

«Судячи з усього, Польща вже переходить до дій із захоплення західних українських територій», – цинічно заявив Патрушев.

Секретар РНБО РФ зазначив, що про намір Польщі захопити західні регіони України свідчить візит до Києва польського президента Анджея Дуди і його слова про те, що «незабаром польсько-український кордон перестане існувати».

Патрушев також заявив, що «вже ціла низка держав веде активну роботу щодо розчленовування України».

У той же час голова польского уряду Матеуш Моравецький зазначив, що кремлівського диктатора Володимира Путіна необхідно усунути від влади РФ для запобігання розв’язування масштабноъ війни.

«Путін завжди нам загрожуватиме і шантажуватиме. Звичайно, ми хотіли б, щоб його повністю усунули, він є грубою силою, а Росія є наддержавою», – зазначив Моравецький.

При цьому Моравецький наголосив, що погроз та шантажу з боку президента РФ не уникнути у тому випадку, якщо Україна програє війну. Тоді «вся Європа більше не буде у безпеці».

Раніше російська пропаганда назвала Анджея Дуду онуком командира Української Повстанської Армії.

До слова, нещодавно президент Зеленський розповів про переваги спільного з Польщею митного контролю.

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