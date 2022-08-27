Україна погодила «транспортний безвіз» з Молдовою: що він дає

Минулого року загальний товарообіг між нашими країнами виріс майже на третину

Молдова залишалася єдиною країною на наших кордонах, з якою не було лібералізовано вантажні перевезення

Із 1 вересня українські перевізники зможуть їздити у Молдову за новими спрощеними правилами. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафи Найєма.

«Це останній крок до скасування дозвільного режиму з усіма країнами-сусідами. Після підписання «транспортного безвізу» з Європейським союзом Молдова залишалась єдиною країною на наших кордонах, з якою не було лібералізовано вантажні перевезення», – розповів він.

За його словами, з огляду на великий обсяг вантажів, який зараз їде у цьому напрямку, підписання двостороннього протоколу позбавить Україну ризиків зупинки вантажного експорту. «Минулого року загальний товарообіг між нашими країнами виріс майже на третину у порівнянні з позаминулим роком. Війна внесла свої корективи, і з огляду на блокування більшості українських портів, молдовський напрямок став ще більш важливим», – підкреслив Найєм.

Нагадаємо, на початку тижня Україна та Молдова відновили залізничне сполучення між країнами. Мова йде про сполучення на залізничній ділянці «Березине – Басарабяска». Руху тут не було з 1999 року.

Як повідомлялося, під час перевірки потяга прикордонний наряд Могилів-Подільського загону виявив 36-річного українця. Чоловік зізнався, що у такий спосіб намагався уникнути мобілізації та незаконно потрапити за кордон.