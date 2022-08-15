Головна Країна Політика
search button user button menu button

Парламент ухвалив закон про «митний безвіз» з ЄС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Парламент ухвалив закон про «митний безвіз» з ЄС
Законом передбачається приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS)
фото ілюстративне

Іноземні товари можуть бути випущені у вільний обіг на території України за зниженими ставками ввізного мита

Верховна Рада сьогодні ухвалила в цілому закон, який запроваджує необхідні зміни для укладання «митного безвізу» з Євросоюзом. Про це повідомив перший заступник голови комітету Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк. «За» проголосували 275 народних депутатів.

Законом передбачається приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS).

Згідно з пояснювальною запискою, документом передбачається запровадження процедури кінцевого використання, перевагами якої є те, що іноземні товари можуть бути випущені у вільний обіг на митній території України за зниженими ставками ввізного мита, встановленими Митним тарифом України, а також можливість надання гарантій на різницю між сумою ввізного мита, визначеного за повними ставками Митного тарифу України, та сумою ввізного мита, визначеного за зниженими ставками Митного тарифу України, що забезпечує покриття ризиків, пов’язаних з недотриманням умов кінцевого використання.

«Митний безвіз» дозволить українському бізнесу користуватися такими спрощеннями:

  • одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС і ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією);
  • авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали;
  • українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу.

Сам «митний безвіз» планується підписати протягом літа.

Нагадаємо, що 29 червня, Україна підписала угоду з ЄС про лібералізацію автомобільних перевезень. Крім того, угодою передбачаються заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Теги: Європейський союз безвізовий режим митниця Верховна Рада

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС значно прискорив процес узгодження угоди
Україна та ЄС підписала угоду про транспортний безвіз: що він дає
29 червня, 19:04
Ірландія підтримує українських біженців
Звільняють місце для українців: Ірландія призупинила безвізовий режим з 20 країнами
19 липня, 11:59
Лідери домовилися об'єднувати зусилля на міжнародних майданчиках для подальшої ізоляції Росії
В Україну завітав президент Гватемали: підписано угоду про безвіз (фото, відео)
25 липня, 19:10

Політика

Парламент ухвалив закон про «митний безвіз» з ЄС
Парламент ухвалив закон про «митний безвіз» з ЄС
Верховна Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя
Верховна Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя
Україна ухвалила механізм конфіскації майна пророрійських партій
Україна ухвалила механізм конфіскації майна пророрійських партій
Від Telegram-каналу Ради відписалося 7 тис. людей. Нардепка розповіла про скандал
Від Telegram-каналу Ради відписалося 7 тис. людей. Нардепка розповіла про скандал
Як довго США підтримуватимуть Україну? Курт Волкер визначив строк
Як довго США підтримуватимуть Україну? Курт Волкер визначив строк
Посол України різко відреагував на брехню міноборони Білорусі
Посол України різко відреагував на брехню міноборони Білорусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Загинув один із найкращих пілотів Збройних сил
55K
Як довго США підтримуватимуть Україну? Курт Волкер визначив строк
41K
Григорій Плачков про ситуацію на Запорізькій АЕС: Ми відстаємо від росіян на кілька кроків
31K
Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки
30K
Зеленський жорстко звернувся до росіян
27K
Військові знищили дві бази окупантів – на півдні та сході

Новини

У ЗСУ затримують зарплати, на Дніпропетровщині «кишенькові» фірми отримують мільярди, – ЗМІ
Сьогодні, 15:57
Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки
Сьогодні, 14:57
Рада продовжила воєнний стан
Сьогодні, 14:29
Як рашисти заманюють чиновників РФ на окуповані території: дані розвідки
Сьогодні, 14:09
Ворог обстріляв Миколаїв: є поранені, пошкоджено навчальний заклад (фото)
Сьогодні, 13:31
Зеленський провів кадрові зміни СБУ у Києві та кількох областях
Сьогодні, 12:59

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту