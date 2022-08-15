Парламент ухвалив закон про «митний безвіз» з ЄС

Іноземні товари можуть бути випущені у вільний обіг на території України за зниженими ставками ввізного мита

Верховна Рада сьогодні ухвалила в цілому закон, який запроваджує необхідні зміни для укладання «митного безвізу» з Євросоюзом. Про це повідомив перший заступник голови комітету Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк. «За» проголосували 275 народних депутатів.

Законом передбачається приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS).

Згідно з пояснювальною запискою, документом передбачається запровадження процедури кінцевого використання, перевагами якої є те, що іноземні товари можуть бути випущені у вільний обіг на митній території України за зниженими ставками ввізного мита, встановленими Митним тарифом України, а також можливість надання гарантій на різницю між сумою ввізного мита, визначеного за повними ставками Митного тарифу України, та сумою ввізного мита, визначеного за зниженими ставками Митного тарифу України, що забезпечує покриття ризиків, пов’язаних з недотриманням умов кінцевого використання.

«Митний безвіз» дозволить українському бізнесу користуватися такими спрощеннями:

одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС і ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією);

авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали;

українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу.

Сам «митний безвіз» планується підписати протягом літа.

Нагадаємо, що 29 червня, Україна підписала угоду з ЄС про лібералізацію автомобільних перевезень. Крім того, угодою передбачаються заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.