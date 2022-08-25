Українець тікав у Молдову вантажним потягом з повісткою у кишені (відео)
Чоловік хотів виїхати з України до Молдови у порожньому товарному вагоні вантажного потяга
Під час перевірки потяга прикордонний наряд Могилів-Подільського загону виявив 36-річного українця, передає пресслужба ДПСУ.
Чоловік зізнався, що у такий спосіб намагався уникнути мобілізації та незаконно потрапити за кордон.
Відомо, що у подорож горе-мандрівник прихопив з собою також і повістку до військкомату. У документі, який виявили правоохоронці, зазначалось, що чоловік мав прибути до військкомату 28 серпня.
Наразі, за спробу незаконного перетину державного кордону та ухилення від призову за мобілізацією, йому доведеться відповідати у суді.
Нагадаємо, раніше одесит вигадав незвичайний спосіб переправлення ухилянтів через кордон.
Також на Одещині прикордонники викрили організаторку незаконного трансферу чоловіків призовного віку за кордон.
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