Україна просить у союзників 250 тис. снарядів на місяць

Через брак постачання ЗСУ вистрілюють лише п'яту частину снарядів, які вони могли б застосувати

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до країн Європейського Союзу з листом, у якому просить постачати Україні по 250 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм на місяць. Про це повідомляє Financial Times.

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За інформацією видання, Україна просить ЄС надсилати Києву 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць, щоб зменшити гострий дефіцит, який заважає ЗСУ просуватися на полі бою.

Резніков у листі пише, що через брак постачання ЗСУ вистрілюють лише п'яту частину снарядів, які вони могли б застосувати. Він підкреслив, що артилерія відіграє «вирішальну роль у знищенні військової потужності противника».

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Міністр зазначив, що Україна випускає 110 тисяч снарядів 155-мм у середньому на місяць. А Росія, за його словами, використовує у 4 рази більше снарядів.

«Якби ми не були обмежені кількістю наявних артилерійських снарядів, ми могли б використовувати весь боєкомплект, а це 594 тис. снарядів на місяць», – сказав Резніков.

Цей запит значно перевищує допомогу, яку ЄС обговорює, що підкреслює масштабність завдання, яке стоїть перед Києвом, оскільки війна з Росією триває вже другий рік.

Як повідомлялося, лідери європейських країн погодили поставки Україні необхідних на полі бою боєприпасів протягом кількох тижнів. Відповідний крок був ухвалений після того, як Брюссель запропонував відшкодувати країнам витрати.

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Раніше в ЄС пообіцяли провести «прискорену процедуру прямих переговорів з низкою ключових промислових постачальників в Європі». Уточнюється, що в Євросоюзі є 12 компаній, що виробляють 155-мм снаряди, також їх виробляє Королівство Норвегія.