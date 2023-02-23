Болгарський уряд відхилив заклик ЄС щодо боєприпасів для України

Дімітар Стоянов: «Якщо ми віддамо наші зенітно-ракетні комплекси, ми не зможемо захистити болгарське небо»

Виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що його відомство отримало листа від Високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля із закликом надати Україні боєприпаси, однак відхилило його. Про це повідомив кореспондент «Главкому».

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«Основи і можливості болгарської армії ніяким чином не можуть бути підірвані. У Міністерства оборони є чіткі документи про те, які запаси боєприпасів ми повинні підтримувати», – зазначив міністр.

При цьому він наголосив, що болгарський уряд чітко виконав рішення парламенту щодо боєприпасів та озброєння для України.

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Також міністр зазначив, що надання Україні зенітно-ракетних комплексів без їх заміни на інші, означало б втрату Болгарією повітряного суверенітету. «Враховуючи, що винищувальна авіація перебуває у важкому стані, якщо ми віддамо наші зенітно-ракетні комплекси, це буде великим мінусом і ми не зможемо захистити болгарське небо», – сказав Стоянов.

Раніше президент Болгарії Румен Радев заявив, що надалі виступає проти відправки болгарської зброї в зону бойових дій в Україні.