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Німеччина налаштована збільшити виробництво боєприпасів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина налаштована збільшити виробництво боєприпасів
Шольц заявив що Німеччина пришвидшить виробництво боєприпасів
фото:https://ria.ru

Канцлер Німеччини Олаф Шольц конкретних цифр не називає, але визнає, що частина боєприпасів буде спрямована для України

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, забезпечуючи при цьому наявність достатньої кількості запасних частин і ремонтних потужностей у своїй оборонній промисловості після надання військової підтримки Україні.

«Це залишиться постійним завданням, оскільки ми сказали, що будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – сказав Шольц у Берліні після зустрічі з прем’єр-міністром Латвії. Його слова наводить видання  Al Jazeera

Нагадаємо, у грудні минулого року Шольц визнав, що у Німеччині існує проблема із боєприпасами. 

«Нам треба визнати, що це так. У нас недостатньо боєприпасів, причому не тільки для постачання в Україну, а й якщо говорити в абсолютних цифрах», - сказав Шольц на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

«Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт налаштована вирішити проблему із цим. Це нелегке завдання», – зазначив канцлер.

За його словами, він упевнений, що міністр «зробить усе, що може, щоб досягти успіху в цьому напрямі».

Втім, зрозуміло, що риторика Німеччини щодо України поступово змінюється. Так раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що потенційне використання зброї, що поставляється Україні, для нападу на Росію було б нерозумним. Про це він сказав у четвер, 23 лютого, в інтерв'ю телеканалу ZDF.

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«Завжди залишається правильним бути розумним, і тому було б не дуже розумно, якби зараз той, хто використовує зброю, яку ми постачаємо [Києву], наприклад, напав би на російську територію», – заявив Шольц. Канцлер ФРН додав, що союзники Києва погоджуються з цим і домовилися, що напад на Росію не станеться.

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