Країни ЄС дали згоду на прискорену поставку Україні снарядів зі своїх запасів

В Євросоюзі є 12 компаній, що виробляють 155-мм снаряди, також їх виробляє Королівство Норвегія

В ЄС пообіцяли провести «прискорену процедуру прямих переговорів з низкою ключових промислових постачальників в Європі»

Лідери європейських країн погодили поставки Україні необхідних на полі бою боєприпасів протягом кількох тижнів. Відповідний крок був ухвалений після того, як Брюссель запропонував відшкодувати країнам витрати, пише британське видання Financial Times.

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При цьому йдеться про лічені тижні, а не про місяці, розповів неназваний європейський чиновник. «Я думаю, що це станеться швидко, дуже швидко», – цитує його видання.

До відома, раніше в ЄС пообіцяли провести «прискорену процедуру прямих переговорів з низкою ключових промислових постачальників в Європі». Уточнюється, що в Євросоюзі є 12 компаній, що виробляють 155-мм снаряди, також їх виробляє Королівство Норвегія.

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З посиланням на дані анонімного європейського дипломата повідомляється, що країни ЄС насилу забезпечують достатній обсяг коштів для підтримки темпів стрільби Збройних сил України, оскільки їх власні запаси закінчуються, а оборонна промисловість не має можливості швидко їх заповнити.

Пропозиція дипломатичної служби ЄС передбачає виділення €1 млрд з існуючого фонду, використовуваного для відшкодування витрат на закупівлю озброєнь для України.

Нагадаємо, Україна та ЄС підписали меморандум про 18 млрд євро допомоги.