Україна може отримати додаткові гроші від ЄС на боєприпаси

Гроші для України надійдуть із Європейського фонду миру

ЄС планує виділити додатковий 1 млрд євро на необхідні для України боєприпаси, адже Київ конче потребує величезної кількості снарядів, аби протистояти країні-агресору. Про таку пропозицію дізналось інформаційне агентство AFP,

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У спробі прискорити надходження боєприпасів до України, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель пропонує використати додатковий 1 млрд євро спільних фондів ЄС.

Очікується,що гроші надійдуть із Європейського фонду миру, який уже виділив 3,6 млрд євро на озброєння України з початку вторгнення в лютому минулого року, йдеться в документі, розповсюдженому серед країн ЄС. Очікується, що цю пропозицію обговорять міністри оборони ЄС на зустрічі 7-8 березня в Стокгольмі.

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Нагадаємо, європейська комісія розробила план, що дозволить різко збільшити виробництво боєприпасів на території Євросоюзу. План складається із трьох частин і передбачає не лише поповнення запасів у країнах Євросоюзу, а й постачання снарядів Україні. На першому етапі ЄС має намір збільшити постачання боєприпасів для Києва, зокрема 155-мм снарядів. Друга частина плану передбачає спільну закупівлю 155-мм боєприпасів Європейським оборонним агентством. Це дозволить поповнити запаси країн ЄС та забезпечити постачання снарядів до України «у довгостроковій перспективі».

Канцлер Олаф Шольц також заявив, що Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, забезпечуючи при цьому наявність достатньої кількості запасних частин і ремонтних потужностей у своїй оборонній промисловості після надання військової підтримки Україні.