Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна може отримати додаткові гроші від ЄС на боєприпаси

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Україна може отримати додаткові гроші від ЄС на боєприпаси
ЄС виділить гроші Україні на боєприпаси
фото:www.afp.com

Гроші для України надійдуть із Європейського фонду миру

ЄС планує виділити додатковий 1 млрд євро на необхідні для України боєприпаси, адже Київ конче потребує величезної кількості снарядів, аби протистояти країні-агресору.  Про таку пропозицію дізналось інформаційне агентство AFP,

У спробі прискорити надходження боєприпасів до України, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель пропонує використати додатковий 1 млрд євро спільних фондів ЄС.

Очікується,що гроші надійдуть із Європейського фонду миру, який уже виділив 3,6 млрд євро на озброєння України з початку вторгнення в лютому минулого року, йдеться в документі, розповсюдженому серед країн ЄС. Очікується, що цю пропозицію обговорять міністри оборони ЄС на зустрічі 7-8 березня в Стокгольмі.

Нагадаємо, європейська комісія розробила план, що дозволить різко збільшити виробництво боєприпасів на території Євросоюзу. План складається із трьох частин і передбачає не лише поповнення запасів у країнах Євросоюзу, а й постачання снарядів Україні. На першому етапі ЄС має намір збільшити постачання боєприпасів для Києва, зокрема 155-мм снарядів. Друга частина плану передбачає спільну закупівлю 155-мм боєприпасів Європейським оборонним агентством. Це дозволить поповнити запаси країн ЄС та забезпечити постачання снарядів до України «у довгостроковій перспективі».

Канцлер Олаф Шольц також заявив, що Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, забезпечуючи при цьому наявність достатньої кількості запасних частин і ремонтних потужностей у своїй оборонній промисловості після надання військової підтримки Україні.

Читайте також: 

Теги: 8 березня Німеччина гроші Україна боєприпаси озброєння Олаф Шольц

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Україна може отримати додаткові гроші від ЄС на боєприпаси
Україна може отримати додаткові гроші від ЄС на боєприпаси
Порошенко закликав західних партнерів не розраховувати на зміни в Росії
Порошенко закликав західних партнерів не розраховувати на зміни в Росії
Арахамія та Стефанчук блокують ініціативи проти проросійських депутатів – Рух «Чесно»
Арахамія та Стефанчук блокують ініціативи проти проросійських депутатів – Рух «Чесно»
Закупівлі в Міноборони: Держаудитслужба спростовула опубліковані у ЗМІ висновки
Закупівлі в Міноборони: Держаудитслужба спростовула опубліковані у ЗМІ висновки
Глава МЗС назвав п'ять головних поразок Росії у війні
Глава МЗС назвав п'ять головних поразок Росії у війні
Банкова відреагувала на атаку безпілотників у Росії
Банкова відреагувала на атаку безпілотників у Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Новий фейк російської пропаганди: окупанти «захопили» танк Leopard із польським екіпажем
35K
Україна виграла найбільшу танкову битву війни – NYT
28K
У Криму прогримів потужний вибух
15K
Пенсії із 1 березня зросли: у кого й на скільки
14K
Підвищення пенсій і виплати військовим по-новому: що зміниться із 1 березня
7115
Стало відомо, хто керував підлітками через телеграм-канал ПВК «Редан»

Новини

Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Вчора, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43

Прес-релізи

Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
1 березня, 13:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту