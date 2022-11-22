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Україна почала розслідування щодо «розстрілу російських полонених» – Мамедов

Надія Клочко
glavcom.ua
Україна почала розслідування щодо «розстрілу російських полонених» – Мамедов
Один з російських окупантів відкрив вогонь під час здачі в полон
скріншот із відео

За даними ексзаступника генпрокурора України, розслідування щодо відео нібито з розстрілом полонених ведеться за статтею про порушення законів та звичаїв війни

Прокуратура України розпочала розслідування через публікацію відео, на якому, як стверджується, знято вбивство полонених російських солдатів українськими військовими. Як повідомив колишній заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов, 19 листопада прокуратура передала до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали справи.

За словами Мамедова, українські прокурори кваліфікували злочин як «віроломство, вчинене військовослужбовцями РФ при здачі в полон». Розслідування ведеться за частиною 1 статті 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Прокуратура України поки офіційно це не повідомляла про початок розслідування.

Україна почала розслідування щодо «розстрілу російських полонених» – Мамедов фото 1
Україна почала розслідування щодо «розстрілу російських полонених» – Мамедов фото 2

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив у коментарі ЗМІ, що влада України має повну версію відео передбачуваного розстрілу російських військовополонених. Згідно з цим записом, за словами Подоляка, «частина російських військовослужбовців справді збиралася здатися в полон, а частина з них відкрила вогонь українцям».

Зазначимо, раніше у мережу потрапило відео, на якому видно, як росіяни нібито здаються у полон ЗСУ. Проте один із загарбників почав стріляти у бік українських військових. Після цього російські пропагандисти звинуватили ЗСУ у нібито розстрілі військовополонених окупантів, що є воєнним злочином. При цьому загарбники перші відкрили вогонь і втратили статус військовополонених.

Відео було поширено у російських телеграм-каналах 18 листопада. На ньому відсутній момент загибелі 11 людей. Також невідомо, хто знімав це відео. 

Частина відео свідчить, що мала місце провокація з боку російських військових, які під час здачі застосували зброю проти українських військових. Такий замах на віроломство заборонений Додатковим протоколом №1 до Женевських конвенцій 1949 року (а саме статтею 37).

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на розстріл російських окупантів, які інсценували здачу у полон на Луганщині. Лубінець наголосив, що у такому випадку російські військовослужбовці не можуть вважатися військовополоненим, оскільки вони ведуть бій і вчиняють віроломство. Він підкреслив, що вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства, мають бути покараними.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також прокоментував відео з нібито розстрілом російських військовополонених бійцями ЗСУ, яке було оприлюднене 18 листопада.

За словами Арестовича, за міжнародним правом, якщо той, хто здається в полон, поводиться агресивно, то втрачає права військовополоненого. Тому цей інцидент не можна вважати розстрілом військовополонених, а бійці ЗСУ не вчиняли воєнного злочину.

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Теги: війна полон росія окупанти Офіс Генерального прокурора

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