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Відео «розстрілу російських полонених»: український омбудсмен виступив із заявою

Надія Клочко
glavcom.ua
Відео «розстрілу російських полонених»: український омбудсмен виступив із заявою
Під час здачі у полон бійцям ЗСУ один з окупантів відкрив вогонь
скріншот із відео

Український омбудсмен наголошує, що вогонь у відповідь не може вважатися воєнним злочином

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на розстріл російських окупантів, які інсценували здачу у полон на Луганщині. Відео цього інциденту набуло значного резонансу, а Росія звинуватила Україну у «воєнному злочині».

Омбудсмен зазначив, що у Луганській області російські окупанти інсценували здачу в полон, тим самим вчинивши черговий воєнний злочин. Загарбники відкрили вогонь на ураження військових Збройних сил України.

Лубінець зазначає, що у такому випадку російські військовослужбовці не можуть вважатися військовополоненим, оскільки вони ведуть бій і вчиняють віроломство. Він підкреслив, що вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства, мають бути покараними.

«Вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства – повинні бути покараними. Єдиною причиною загибелі російських військовослужбовців на території Україні є злочинна політика Російської Федерації, яка розпочала необґрунтовану геноцидну війну проти українського народу», – написав він.

Відео «розстрілу російських полонених»: український омбудсмен виступив із заявою фото 1

Зазначимо, що раніше у мережу потрапило відео, на якому видно, як росіяни нібито здаються у полон ЗСУ. Проте один із загарбників почав стріляти у бік українських військових.

Після цього російські пропагандисти звинуватили ЗСУ у нібито розстрілі військовополонених окупантів, що є воєнним злочином. При цьому загарбники перші відкрили вогонь і втратили статус військовополонених.

Відео було поширено у російських телеграм-каналах 18 листопада. На ньому відсутній момент загибелі 11 людей. Також невідомо, хто знімав це відео і де саме воно було зроблено.

Частина відео свідчить, що мала місце провокація з боку російських військових, які під час здачі застосували зброю проти українських військових. Такий замах на віроломство заборонений Додатковим протоколом №1 до Женевських конвенцій 1949 року (а саме статтею 37).

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України пояснив, чому відео «розстрілу російських полонених», яке поширюють у російських та західних ЗМІ, є черговою інформаційною атакою Росії проти України.

У представленому в російських ЗМІ вигляді це відео, підкреслюють експерти Страткому, не може вважатися доказом – лише приводом для ініціювання розслідування.

«Україна дотримується Женевських конвенцій. У випадку підозри, що окремі українські військовослужбовці порушують правила та звичаї війни, завжди проводиться розслідування. А винні притягуються до відповідальності. Це підтверджується численними фактами починаючи з 2014 року. На відміну від Росії, яка не допускала міжнародні місії в Оленівку, Україна завжди співпрацює з незалежними експертами», – йдеться в повідомленні.

До слова, раніше російські пропагандисти поширили відео страти завербованого до ПВК «Вагнер» ув'язненого Євгенія Нужина, який у вересні здався у полон ЗСУ. Чоловік стверджував, що виступав проти війни в Україні та перейшов на бік ЗСУ, щоб воювати проти Росії й Путіна. При цьому сам засновник ПВК Євген Пригожин позитивно висловився про вбивство, заявивши: «собаці – собача смерть».

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Теги: права людини окупанти війна полон

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