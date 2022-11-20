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«Триває розслідування». Банкова прокоментувала «розстріл російських полонених»

Надія Клочко
glavcom.ua
«Триває розслідування». Банкова прокоментувала «розстріл російських полонених»
Один з російських окупантів відкрив вогонь під час здачі в полон
скріншот із відео

Представник Банкової наголошує, імітації здачі в полон є воєнним злочином

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував відео з нібито розстрілом російських військовополонених бійцями ЗСУ, яке було оприлюднене 18 листопада.

«Якщо ти вирішив здатися в полон, а потім раптово вихоплюєш зброю, то ти не герой, а чиниш воєнний злочин усупереч Женевській конвенції. Те ж саме стосується інших провокацій – імітації здачі в полон чи подібних речей, які підставляють під вогонь противника», – сказав радник Офісу президента.

За словами Арестовича, за міжнародним правом, якщо той, хто здається в полон, поводиться агресивно, то втрачає права військовополоненого. Тому цей інцидент не можна вважати розстрілом військовополонених, а бійці ЗСУ не вчиняли воєнного злочину.

Представник Банкової зазначив, що Україна проводить службове розслідування щодо цього відеозапису.

Зазначимо, що раніше у мережу потрапило відео, на якому видно, як росіяни нібито здаються у полон ЗСУ. Проте один із загарбників почав стріляти у бік українських військових.

Після цього російські пропагандисти звинуватили ЗСУ у нібито розстрілі військовополонених окупантів, що є воєнним злочином. При цьому загарбники перші відкрили вогонь і втратили статус військовополонених.

Відео було поширено у російських телеграм-каналах 18 листопада. На ньому відсутній момент загибелі 11 людей. Також невідомо, хто знімав це відео і де саме воно було зроблено.

Частина відео свідчить, що мала місце провокація з боку російських військових, які під час здачі застосували зброю проти українських військових. Такий замах на віроломство заборонений Додатковим протоколом №1 до Женевських конвенцій 1949 року (а саме статтею 37).

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на розстріл російських окупантів, які інсценували здачу у полон на Луганщині. Лубінець наголосив, що у такому випадку російські військовослужбовці не можуть вважатися військовополоненим, оскільки вони ведуть бій і вчиняють віроломство. Він підкреслив, що вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства, мають бути покараними.

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Теги: полон війна Офіс президента Олексій Арестович

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