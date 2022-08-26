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Росія заявила про нову пожежу біля Запорізької АЕС

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Росія заявила про нову пожежу біля Запорізької АЕС

За словами окупантів, в районі ЗАЕС нібито загорівся ліс

Росія заявила про нову пожежу в районі Запорізької атомної станції - найбільшого ядерного об'єкта в Європі. Про це пише пропагандистський ресурс РИА Новости з посиланням на місцевого колаборанта Рогова.

За словами окупантів, біля ЗАЕС нібито загорівся ліс.

Нагадаємо, сьогодні, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська».

При цьому жителів Енергодара закликали поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.

Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС відновила з'єднання з повітряною лінією ПЛ-750 кВ «Дніпровська». При цьому всі генератори відключені. Всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.

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