Росія заявила про нову пожежу біля Запорізької АЕС

За словами окупантів, в районі ЗАЕС нібито загорівся ліс

Росія заявила про нову пожежу в районі Запорізької атомної станції - найбільшого ядерного об'єкта в Європі. Про це пише пропагандистський ресурс РИА Новости з посиланням на місцевого колаборанта Рогова.

За словами окупантів, біля ЗАЕС нібито загорівся ліс.

Нагадаємо, сьогодні, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська».

При цьому жителів Енергодара закликали поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.

Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС відновила з'єднання з повітряною лінією ПЛ-750 кВ «Дніпровська». При цьому всі генератори відключені. Всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.