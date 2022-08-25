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Гендиректор МАГАТЕ збирається терміново виїхати на Запорізьку АЕС

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Гендиректор МАГАТЕ збирається терміново виїхати на Запорізьку АЕС
Гендиректор МАГАТЕ має намір терміново виїхати на ЗАЕС
фото з відкритих джерел

У рамках підготовки до місії гендиректор МАГАТЕ зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголошує на необхідності термінового виїзду місії експертів агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС у зв’язку з повідомленнями про від’єднання її від зовнішньої діючої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

«Майже щодня на Запорізькій атомній електростанції або поблизу неї відбувається новий інцидент. Ми не можемо гаяти час. Я маю намір особисто очолити місію МАГАТЕ на станції в найближчі кілька днів, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою», – сказав він.

ЗАЕС щонайменше двічі втрачала зв'язок з лінією електропередачі протягом дня, але на цей момент станція працює, залишаючись підключеною до лінії 330 кВ від прилеглої ТЕС, яка може забезпечити резервне електропостачання в разі потреби, зазначили в агентстві.

Україна також повідомила МАГАТЕ, що внаслідок від’єднання від лінії електропередачі два реактори ЗАЕС відімкнені від електромережі, спрацювали системи аварійного захисту, сказав Гроссі.

Усі шість енергоблоків залишилися відімкненими від мережі.

Зазначається, що шестиреакторна ЗАЕС має чотири зовнішні лінії електропередачі, але три з них були втрачені раніше.

В агентстві пояснили, що надійне електропостачання має важливе значення для ядерної безпеки. На випадок втрати зовнішнього електропостачання на ЗАЕС, як і на інших атомних електростанціях по всьому світу, передбачені дизельні генератори для резервного живлення.

У рамках підготовки до місії гендиректор МАГАТЕ зустрівся сьогодні в четвер у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном, ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська».

При цьому жителів Енергодара закликали поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.

Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС відновила з'єднання з повітряною лінією ПЛ-750 кВ «Дніпровська». При цьому всі генератори відключені. Всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.

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Теги: ООН АЕС ТЕС МАГАТЕ

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