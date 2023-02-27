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Україна ввела санкції проти причетних до ПВК «Вагнера»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна ввела санкції проти причетних до ПВК «Вагнера»
Терорист Євген Пригожин
Фото: Associated Press

Під обмеження потрапили доньки керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина Вероніка та Поліна

Учора, 26 лютого, Україна запровадила санкції проти причетних до ПВК «Вагнера», а також юридичних осіб, які забезпечують функціонування бойовиків. Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №116/2023.

Зокрема, Рада національної безпеки і оборони запровадила економічні обмеження проти доньок керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина Вероніки та Поліни.

Також під санкції потрапив Дмитро Уткін із позивним «Вагнер», який вважається засновником однойменного ПВК.

У санкційний пакет загалом ввійшли 164 фізичні особи та 85 компаній. Їм забороняється торговельні, а також інші економічні та фінансові операції, запроваджується блокування наявних на території України активів, заборона на передачу технологій та інше.

Нагадаємо, що 26 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти російських спортсменів, а також росіян, які причетні до викрадення українських дітей.

Крім того, Європейський Союз 25 лютого запровадив чергові санкції проти пов'язаних із групою «Вагнера» фізичних та юридичних осіб.

Теги: ПВК Вагнера санкції росія

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