Україна ввела санкції проти причетних до ПВК «Вагнера»

Під обмеження потрапили доньки керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина Вероніка та Поліна

Учора, 26 лютого, Україна запровадила санкції проти причетних до ПВК «Вагнера», а також юридичних осіб, які забезпечують функціонування бойовиків. Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №116/2023.

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Зокрема, Рада національної безпеки і оборони запровадила економічні обмеження проти доньок керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина Вероніки та Поліни.

Також під санкції потрапив Дмитро Уткін із позивним «Вагнер», який вважається засновником однойменного ПВК.

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У санкційний пакет загалом ввійшли 164 фізичні особи та 85 компаній. Їм забороняється торговельні, а також інші економічні та фінансові операції, запроваджується блокування наявних на території України активів, заборона на передачу технологій та інше.

Нагадаємо, що 26 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти російських спортсменів, а також росіян, які причетні до викрадення українських дітей.

Крім того, Європейський Союз 25 лютого запровадив чергові санкції проти пов'язаних із групою «Вагнера» фізичних та юридичних осіб.