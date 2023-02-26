Затверджено нові санкції проти російських спортсменів та викрадачів українських дітей

Санкції введено щодо чотирьох представників сфери спорту РФ

Президент України Володимир Зеленський увів у дію три рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти росіян. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні , відповідні укази оприлюднено на сайті президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей», – зазначив очільник держави.

Підписано три укази для реалізації рішень РНБО щодо тих росіян, які причетні до викрадення українських дітей, а також проти представників російської сфери спорту, які «намагаються поставити спорт на службу агресії».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, обмеження введені щодо тих росіян, хто «допомагає тримати структури найманців у Росії для війни проти України й усіх вільних людей».

Першим указом санкції введено щодо чотирьох представників сфери спорту РФ:

легкоатлетки й олімпійської чемпіонки Олени Ісімбаєвої;

плавця, члена Міжнародного олімпійського комітету Олександра Попова;

президента Олімпійського комітету РФ Віталія Смирнова; президента Федерації тенісу РФ, члена Міжнародного олімпійського комітету Шаміля Тарпищева.

Іншим указом санкції вводяться щодо 109 фізичних і 7 юридичних осіб РФ. Серед юросіб – благодійний фонд допомоги людям, що потрапили у важку життєву ситуацію «Гольфстрім», громадський рух «Народний фронт «За Росію», «Російська гуманітарна місія», ГО «Російський червоний хрест», некомерційна організація «Дім для мами» тощо.

Третє рішення стосується 164 фізичних осіб і 85 юридичних.