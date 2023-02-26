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Затверджено нові санкції проти російських спортсменів та викрадачів українських дітей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Затверджено нові санкції проти російських спортсменів та викрадачів українських дітей
фото: Telegram/Zelenskiy / Official

Санкції введено щодо чотирьох представників сфери спорту РФ

Президент України Володимир Зеленський увів у дію три рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти росіян. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні , відповідні укази оприлюднено на сайті президента.

«Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей», – зазначив очільник держави.

Підписано три укази для реалізації рішень РНБО щодо тих росіян, які причетні до викрадення українських дітей, а також проти представників російської сфери спорту, які «намагаються поставити спорт на службу агресії».

Крім того, обмеження введені щодо тих росіян, хто «допомагає тримати структури найманців у Росії для війни проти України й усіх вільних людей».

Першим указом санкції введено щодо чотирьох представників сфери спорту РФ:

  • легкоатлетки й олімпійської чемпіонки Олени Ісімбаєвої;
  • плавця, члена Міжнародного олімпійського комітету Олександра Попова;
  • президента Олімпійського комітету РФ Віталія Смирнова; президента Федерації тенісу РФ, члена Міжнародного олімпійського комітету Шаміля Тарпищева.

Іншим указом санкції вводяться щодо 109 фізичних і 7 юридичних осіб РФ. Серед юросіб – благодійний фонд допомоги людям, що потрапили у важку життєву ситуацію «Гольфстрім», громадський рух «Народний фронт «За Росію», «Російська гуманітарна місія», ГО «Російський червоний хрест», некомерційна організація «Дім для мами» тощо.

Третє рішення стосується 164 фізичних осіб і 85 юридичних.

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