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Яка зброя потрібна Україні для поразки Росії: роз'яснення Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Яка зброя потрібна Україні для поразки Росії: роз'яснення Повітряних сил
фото ілюстративне

У списку озброєння та військової техніки, який Україна передала західним партнерам, вказані ті позиції, які першочергово необхідні ЗСУ

Для поразки Росії Україні необхідне високоточне далекобійне озброєння різних видів, а також системи протиповітряної оборони. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі національного телемарафону.

Зазначається, що у списку озброєння та військової техніки, який Україна передала західним партнерам, вказані ті позиції, які першочергово необхідні Силам оборони України.

«Що нам потрібно для перемоги? Для перемоги нам потрібна високоточна, далекобійна зброя різних типів. Це стосується артилерії й оперативно-тактичних комплексів. Також системи ППО», – сказав Ігнат.

Речник додав, що для цього частина українських військових проходить навчання у різних країнах. Здебільшого йдеться про США.

«Вершина нашої мрії – це літаки. Зрозуміло, що саме багатоцільові винищувачі – це теж далекобійна, маневрена та мобільна зброя, яка може виконувати безліч завдань: як охороняти повітряний простір від повітряний атак, збивати ракети, Shahed, – все, що є повітряними цілями, крім балістики, так і завдавати ударів на далекі відстані по наземних цілях і тим самим допомогти українським військам швидко деокупувати наші території», – наголосив він.

Нагадаємо, триває 362-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав три ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив бпонад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ

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