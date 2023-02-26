ЄС затвердив нові санкції проти ПВК «Вагнера»

Серед інших, під обмеження потрапили два командири підрозділів «Вагнера», які брали активну участь у захопленні міста Соледар

Європейський Союз 25 лютого запровадив чергові санкції проти пов'язаних із групою «Вагнера» фізичних та юридичних осіб. Це рішення затвердила Єврорада, йдеться на офіційному сайті органу.

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Усім юрособам-фігурантам санкційного списку списку заморожено активи, а громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено з ними співпрацювати. Водночас фізособам забороняється в'їзд в ЄС.

Під обмеження в межах Глобального режиму санкцій ЄС потрапили:

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дві фізичні особи, причетні до дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України;

вісім фізичних та сім юридичних осіб, винних у серйозних порушеннях прав людини в Центральноафриканській Республіці та Судані;

одна фізична особа, відповідальна за підрив миру і стабільності в Малі.

Уточнюється, що до санкційного списку були внесені два командири підрозділів ПВК «Вагнера», які брали активну участь у захопленні міста Соледар (Бахмутський район Донецької області), очільник групи «Вагнера» в Малі, а також радник з безпеки президента Центральноафриканської Республіки, представник групи «Вагнера» в цій країні і деякі інші відомі члени терористичного формування.

Також під європейські санкції потрапили кілька юридичних осіб, залучених до діяльності «Вагнера» на території Африки.

Нагадаємо, Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти Росії. До санкційних списків увійшла 121 фізична та юридична особа з РФ, повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Завдяки обмеженням ЄС заблокує половину експорту до Росії.