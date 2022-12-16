Україна здійснила прорив в ефективності ППО – Резніков

Україна закликала партнерів до передачі нових систем озброєнь

Українські системи протиповітряної оборони підвищили свою ефективність із 50% на початку війни до 80% у грудні. Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю The Guardian.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він навів у приклад попередній обстріл 5 грудня, коли Україна збила 60 із 70 ракет, випущених Росією.

За словами Резнікова, Україна використала комбінацію систем ППО, подарованих її партнерами, систем радянської доби та перепрофільованих мобільних кулеметів для боротьби з загрозою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Україна також закликала до нових систем озброєнь, зокрема до досконаліших систем протиповітряної оборони, нагадує видання.

Раніше Дмитро Кулеба розповів, що спровокувало Росію на повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, триває 296 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.