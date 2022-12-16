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Україна здійснила прорив в ефективності ППО – Резніков

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна здійснила прорив в ефективності ППО – Резніков
Україна минулого обстрілу збила 60 із 70 ракет, випущених Росією
фото: EPA

Україна закликала партнерів до передачі нових систем озброєнь

Українські системи протиповітряної оборони підвищили свою ефективність із 50% на початку війни до 80% у грудні. Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю The Guardian.

Він навів у приклад попередній обстріл 5 грудня, коли Україна збила 60 із 70 ракет, випущених Росією.

За словами Резнікова, Україна використала комбінацію систем ППО, подарованих її партнерами, систем радянської доби та перепрофільованих мобільних кулеметів для боротьби з загрозою.

Україна також закликала до нових систем озброєнь, зокрема до досконаліших систем протиповітряної оборони, нагадує видання.

Раніше Дмитро Кулеба розповів, що спровокувало Росію на повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, триває 296 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

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Теги: росія війна Україна Олексій Резніков системи ППО

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