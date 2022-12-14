Головна Країна Політика
search button user button menu button

Маємо важливий прогрес у питанні ППО – Зеленський (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Маємо важливий прогрес у питанні ППО – Зеленський (відео)
Україна повинна отримати більш сучасні та потужні системи ППО
фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 294-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 14 грудня, заявив, що Україна досягла важливого прогресу в питанні ППО.

Глава держави розповів про підсумки засідання Ставки верховного головнокомандувача в середу, на якому обговорювали захист неба України, ситуацію на Донбасі та інші активні напрямки на передовій.

Зеленський також наголосив, що на передовій «кожен день і кожен метр даються надзвичайно важко», а країна-агресор знищує місто за містом на сході України.

«Робимо все, щоб отримати для України більш сучасні та потужні системи... Готуємо домовленості, які посилять наші оборонні здібності та дадуть більше оперативних можливостей Україні», – додав президент.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки не розраховують, що війна в Україні завершиться до кінця року, або до кінця зими.

Читайте також: Чехія визнала Голодомор геноцидом українців
Теги: Україна системи ППО допомога ЗСУ зброя війна Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру (відео)
Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру (відео)
Сьогодні, 17:55
Глава держави подякував усім, хто розслідує й допомагає розслідувати злочини російських загарбників
Зеленський закликав Європарламент негайно створити спецтрибунал для Росії
Сьогодні, 16:59
Мовчання спортсменів, тренерів і функціонерів потурає агресії РФ
Повернення російських спортсменів на міжнародні змагання: Зеленський відреагував
Сьогодні, 21:43

Політика

Данілов пригрозив рашистам далекобійними ракетами
Данілов пригрозив рашистам далекобійними ракетами
Маємо важливий прогрес у питанні ППО – Зеленський (відео)
Маємо важливий прогрес у питанні ППО – Зеленський (відео)
Повернення російських спортсменів на міжнародні змагання: Зеленський відреагував
Повернення російських спортсменів на міжнародні змагання: Зеленський відреагував
Залужний провів перемовини з керівником сил НАТО в Європі Каволі: деталі
Залужний провів перемовини з керівником сил НАТО в Європі Каволі: деталі
Зеленський закликав Європарламент негайно створити спецтрибунал для Росії
Зеленський закликав Європарламент негайно створити спецтрибунал для Росії
Влада Косова підписала заявку на вступ до Євросоюзу 
Влада Косова підписала заявку на вступ до Євросоюзу 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
«Росія здохне до літа»: Арестович назвав причину краху РФ
21K
З'явилося відео моменту прильоту ракети по Херсонській ОВА
18K
Росіяни в ефірі заспівали українською, а тоді придумали виправдання (відео) 
16K
Загроза вторгнення Білорусі на територію України – висновок Пентагону
12K
Шольц пояснив, як прорахувався Путін та дав обіцянку Україні
11K
Головне за ніч: Росія атакує Київ «Шахедами» та системи Patriot прибудуть в Україну

Новини

Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
Сьогодні, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
Сьогодні, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
Сьогодні, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Сьогодні, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Вчора, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Вчора, 10:37

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту