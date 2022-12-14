Маємо важливий прогрес у питанні ППО – Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 294-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 14 грудня, заявив, що Україна досягла важливого прогресу в питанні ППО.

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Глава держави розповів про підсумки засідання Ставки верховного головнокомандувача в середу, на якому обговорювали захист неба України, ситуацію на Донбасі та інші активні напрямки на передовій.

Зеленський також наголосив, що на передовій «кожен день і кожен метр даються надзвичайно важко», а країна-агресор знищує місто за містом на сході України.

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«Робимо все, щоб отримати для України більш сучасні та потужні системи... Готуємо домовленості, які посилять наші оборонні здібності та дадуть більше оперативних можливостей Україні», – додав президент.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки не розраховують, що війна в Україні завершиться до кінця року, або до кінця зими.