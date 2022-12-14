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Франція передасть ЗСУ потужну систему ППО: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Франція передасть ЗСУ потужну систему ППО: деталі
фото з відкритих джерел

Франція позитивно відреагувала на можливість постачання систем захисту Україні

Франція та Італія прийняли заявку України від Міністерства оборони України на постачання системи ППО Mamba (SAMP/T). Про це повідомляє Challenges.

Останні труднощі, які заважали постачанню систем Mamba в Україну, схоже, вирішені, пише французька газета.

«Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони... Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові її виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби», – заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Газета зазначає, що Франція одразу позитивно відреагувала на можливість постачання цих систем. Проте питання досі обговорювалося з італійською стороною. «Здається, що ця остання перешкода була подолана», – зазначає видання.

Як раніше повідомлялося, Україна та Франція підписали низку угод про співпрацю.

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Теги: Італія посол Україна Франція війна військові

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