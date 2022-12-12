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Які ракети не може збивати українська ППО: роз'яснення Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Які ракети не може збивати українська ППО: роз'яснення Повітряних сил
Ракети «Іскандер» не може знищити українська ППО
фото ілюстративне

Найефективніший метод знищення балістичних ракет – «бавовна»

Українська протиповітряна оборона не може збивати балістичні ракети, їх треба збивати на старті. Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ні «Іскандери», ні ракети С-300, ні ракети іранські... Балістика на сьогоднішній день недоступна для збиття засобами ППО, які є у нас на озброєнні. Тому найефективніший метод знищення цих ракет – це на старті, там, де вони знаходяться», – зазначив Ігнат.

Ігнат зазначив, що знищити такі ракети допоможе лише «бавовна». План дій у вищого військово-політичного керівництва є.

Крім того, речник зазначив, що іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія у війні проти Україні, не чутливі до холоду, на їхнє використання може впливати лише шквальний вітер.

«Хтось припустив, що, може, холодно літачкам. Холодна погода ніяк не впливає, лише нельотна погода – шквальний вітер, який на площину крила «Шахеда» може впливати. …При певній вологості повітря може бути обмерзання годину-дві-три, а потім вони можуть спокійно собі летіти в будь-яку морозну погоду. Це не є проблема», – додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.

Теги: ЗСУ ракета війна росія окупанти

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