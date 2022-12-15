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Кулеба розповів, що спровокувало Росію на повномасштабне вторгнення

Юрій Лящук
glavcom.ua
Кулеба розповів, що спровокувало Росію на повномасштабне вторгнення
Політикам не вдалось втримати Росію під контролем
фото: Reuters

Цивілізований світ не дослухався до України у 2014 році

Багато країн Заходу довгий час вважали, що зуміють «втримати Росію під контролем». Якби вони вірили Україні більше, то повномасштабної війни, розв'язаної Кремлем, могло б і не бути. Таку думку озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Obozrevatel.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив: партнери нашої країни «теж проходять свій шлях», адже в них цілі покоління політиків зростали в певній системі координат.

«І одного дня треба визнати: все, що ви думаєте про Росію, це помилка. Вони нам не вірили. Якби з 2014 року світ слухав Україну більше – я не кажу повністю, просто більше слухали Україну, – не було б війни». Усі вважали себе дуже розумними й були переконані, що вони точно зможуть втримати Росію під контролем», – сказав Кулеба.

Також Кулеба додав, що деякі критики говорять про допомогу українцям від Заходу як про «благодійність».

«Та це не благодійність. Це, по-перше, інвестиція в їхню власну безпеку, безпеку тих, хто дає нам цю зброю. По-друге, це, вибачте, розплата за свої помилки. Якщо ви нас довели до ситуації, коли ми щодня вмираємо в умовах російської агресії, то ваші поставки нам зброї, енергообладнання, підтримка грошима – це ваша компенсація за ці помилки, через які ми опинилися в цій ситуації», – вважає глава МЗС.

Однак він наголосив: зараз копатися в минулому вже немає сенсу. Потрібно об'єднатися навколо однієї мети – перемоги в цій війні.

Позиція Німеччини, наприклад, частково залишається «питанням рефлексів». «Це така суміш фантомного болю минулого і спроба посилати сигнали тим частинам своїх товариств, які все ще зберігають якесь особливе ставлення до Росії і вважають, що це все – «тимчасова помилка». Вони ж – політики – теж повинні грати з різними частинами свого електорату, але це не є критичні речі для нас», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, триває 295 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

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Теги: війна Дмитро Кулеба Україна росія

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