Український посол звернувся до ізраїльського уряду: Вашу позицію ніхто не забуде

Акція на підтримку України в Єрусалимі. За соцдослідженнями, 80% громадян Ізраїлю підтримують Україну проти РФ, але…

«Позиція Ізраїлю щодо цього конфлікту здивувала всіх»

Ізраїль відмовився приєднуватися до антиросійських санкцій та надавати Україні сучасну зброю. І така позиція країни здивувала всіх – і американців, і європейців, і українців. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«На жаль, в ізраїльському суспільстві нема стратегічного мислення, яке б передбачало якусь довгострокову стратегію. Мислення таке – як дожити день до вечора. Я їм кажу: Україна переможе без вас чи з вам и, але вам цієї позиції потім ніхто не забуде», – сказав дипломат.

За словами Євгена Корнійчука, посольство проводить опитування громадської думки, за результатами яких 80% ізраїльтян підтримують Україну проти РФ. Але коли ставиться питання про надання Україні зброї, то вони вже починають вагатися.

«Громадяни Ізраїлю вірять в кілька міфів: що, насправді, це військово-технічне співробітництво відбувається, але ніхто про це не знає, а якщо не відбувається, то для цього є суттєві причини, пов’язані з національною безпекою, про які не можна говорити», – пояснює посол.

Раніше український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, Ізраїль не має ресурсів для потужної військової допомоги Україні.

Також протягом останніх днів звучить чимало докорів на адресу уряду Ізраїлю за те, що вони відмовляються збільшувати допомогу Україні і надавати зброю для боротьби з іранськими безпілотниками, обмежуючись медичними виробами та гуманітарними вантажами. Та треба розуміти, що позиція Кнесету частково пояснюється особливостями місцевого менталітету і ставленням до власної безпеки.

Крім того, українські євреї підписали спеціальне звернення до президента, уряду, Кнесету та громадянського суспільства Ізраїлю. У ньому вони фактично засуджують дії країни, яка добре знає, що таке стати жертвою терору, у зайвій пасивності в цьому конфлікті та відсутності адекватної допомоги.