Український посол розповів, як Кремль роздмухує ворожнечу між Києвом та Кишиневом

Дипломат відзначив, що у Молдові російська пропаганда працює надзвичайно потужно

Російська пропаганда підбурює громадську думку у Молдові у контексті посилення військової напруги на українських кордонах. Про це у коментарі «Главкому» заявив повноважний і надзвичайний посол України у Республіці Молдова Марко Шевченко.

«У Молдові російська пропаганда працює надзвичайно потужно і намагається вирішувати свої завдання. Зрозуміло, що оскільки Україна для Кишинева є важливим сусідом і партнером, тому українська тематика є однією із цілей російської пропагандистської машини у Молдові», – зазначив Шевченко, коментуючи трансляцію пропагандистського фільму «Ополченочка», що організувало російське посольство у Молдові.

В українському дипломатичному представництві зауважили, що підбурювання ворожнечі стосовно України здійснюється у контексті наростання військової присутності на українському кордоні.

«Витягування на світ таких зразків пропагандистського «мистецтва» я пов’язую з необхідністю підготовки громадської думки та виправдання в її очах можливого відновлення бойових дій на Сході або на Півдні нашої держави. Я не хочу переповідати в деталях цей фільм, але там присутні елементи, які намагаються обґрунтувати, що війна проти нашої держави є «справедливим актом» з боку «трактористів і шахтарів», а насправді – з боку Російської Федерації», – пояснив Шевченко.

Як повідомив дипломат, українське представництво напередодні ставило до відома молдовський МЗС про можливі провокації з боку Кремля.

«Я обговорював це питання з нашими молдовськими партнерами, вони висловили щирий жаль. За їхніми словами, вони, отримавши завчасно інформацію про можливість такого заходу, попереджали всіх учасників ринку і рекомендували утриматися від такого кроку», – розповів дипломат.

Посол додав, що молдовська сторона, своєю чергою, вжила всіх можливих заходів.

«...Зокрема, вони звернули увагу, що цей культурний центр, у приміщенні якого це демонструвалося, має певний статус і діє на підставі певної міжурядової угоди 1998 року між Молдовою та Російською Федерацією, а керівництво центру має дипломатичний статус...», – пояснив посол.

Відмітимо, російське дипломатичне представництво у Молдові провело в Кишиневі показ пропагандистського фільму «Ополченочка».

Також повідомлялося, що в окупованому Севастополі замість «Ополченочки» показали фільм про героїв АТО.