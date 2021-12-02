Як перед окупацією Криму. Держдеп побачив різкий сплеск антиукраїнської пропаганди

Захід занепокоєний планами Росії дестабілізувати Україну зсередини

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах – на рівні початку 2014 року. Про це він заявив під час пресконференції.

«Осанніми тижнями ми спостерігаємо масивний – більш ніж десятикратний – сплеск активності в соціальних мережах, що просуває антиукраїнську пропаганду. Він наближається до рівнів, які востаннє спостерігалися напередодні вторгнення Росії до України у 2014 році», – сказав Блінкен.

Держсекретар США заявив, що Захід занепокоєний планами Росії дестабілізувати Україну зсередини, а також загрозою широкомасштабної військової операції.

«Ми вже бачили цей сценарій раніше – у 2014 році, коли Росія востаннє вторглася до України. Тоді, як і зараз, значно збільшили чисельність збройних сил біля кордону. Тоді, як і зараз, вони посилили дезінформацію, щоб подати Україну агресором і виправдати заздалегідь сплановані воєнні дії. Ми знову бачили цю тактику протягом останніх 24 годин», – підкреслив Блінкен.

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Українські правозахисники 2 грудня повідомили, що із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. При чому тікають вони здебільшого до РФ.

До слова, глава Держдепу Блінкен зустрінеться у Стокгольмі з Кулебою та Лавровим.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.



