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    Як перед окупацією Криму. Держдеп побачив різкий сплеск антиукраїнської пропаганди

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    СБУ регулярно викриває антиукраїнську діяльність сепаратистських інтернет-агітаторів - Як перед окупацією Криму. Держдеп побачив різкий сплеск антиукраїнської пропаганди
    СБУ регулярно викриває антиукраїнську діяльність сепаратистських інтернет-агітаторів
    фото: СБУ

    Захід занепокоєний планами Росії дестабілізувати Україну зсередини

    Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах – на рівні початку 2014 року. Про це він заявив під час пресконференції.

    «Осанніми тижнями ми спостерігаємо масивний – більш ніж десятикратний – сплеск активності в соціальних мережах, що просуває антиукраїнську пропаганду. Він наближається до рівнів, які востаннє спостерігалися напередодні вторгнення Росії до України у 2014 році», – сказав Блінкен.

    Держсекретар США заявив, що Захід занепокоєний планами Росії дестабілізувати Україну зсередини, а також загрозою широкомасштабної військової операції.

    «Ми вже бачили цей сценарій раніше – у 2014 році, коли Росія востаннє вторглася до України. Тоді, як і зараз, значно збільшили чисельність збройних сил біля кордону. Тоді, як і зараз, вони посилили дезінформацію, щоб подати Україну агресором і виправдати заздалегідь сплановані воєнні дії. Ми знову бачили цю тактику протягом останніх 24 годин», – підкреслив Блінкен.

    Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

    У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

    Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

    Українські правозахисники 2 грудня повідомили, що із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. При чому тікають вони здебільшого до РФ.

    До слова, глава Держдепу Блінкен зустрінеться у Стокгольмі з Кулебою та Лавровим.

    Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

    Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

    Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

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    Теги: Крим Росія Донбас США НАТО пропаганда війна Путін Україна соціальні мережі небезпека Ентоні Блінкен
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    Як перед окупацією Криму. Держдеп побачив різкий сплеск антиукраїнської пропаганди