Карти нападу Путіна на Україну. Зберігаймо здоровий глузд

Закликаю зберігати спокій...

З приводу карти, оприлюдненої Bild. Ну карта як карта, в ній все логічно, такі удари і лінії малюють у дуже багатьох штабах. От Гітлер хотів колись вийти на лінію Архангельск-Астрахань. А в радянському Генштабі після другої світової були мапи «кинджального удару з виходом на Ла-Манш». Такі карти – буденна штабна робота. Коли їх підпишуть до виконання?

Завтра, післязавтра, за місяць чи за рік, ніколи – це питання не військове, а політичне. Коли буде слушний момент, щоб максимально реалізувати цей намір. Для цього Україна має бути максимально слабкою і деморалізованою, союзники «стурбованими і занепокоєними» і не більше того. Не треба усе це сприймати як кінець світу за календарем майя. Але план дій на випадок загострення має бути у кожної здорової людини. Нагадую вам хронологію попередніх «а то Путін нападе»:

літо 2014-го – «нам сказали идти до Одессы»

осінь 2014-го – Іларіонов розповідає про танковий удар на чернігівському напрямку

січень 2015-го – Маріуполь впаде і будуть пробивати коридор до Криму.

грудень 2018-го – Азовський інцидент, тепер точно нападе

квітень 2021 – війська на кордоні, нападе, ой нападе.

Я не заколисую, Просто закликаю зберігати спокій і здоровий глузд.

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