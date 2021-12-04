Карти нападу Путіна на Україну. Зберігаймо здоровий глузд
Закликаю зберігати спокій...
З приводу карти, оприлюдненої Bild. Ну карта як карта, в ній все логічно, такі удари і лінії малюють у дуже багатьох штабах. От Гітлер хотів колись вийти на лінію Архангельск-Астрахань. А в радянському Генштабі після другої світової були мапи «кинджального удару з виходом на Ла-Манш». Такі карти – буденна штабна робота. Коли їх підпишуть до виконання?
Завтра, післязавтра, за місяць чи за рік, ніколи – це питання не військове, а політичне. Коли буде слушний момент, щоб максимально реалізувати цей намір. Для цього Україна має бути максимально слабкою і деморалізованою, союзники «стурбованими і занепокоєними» і не більше того. Не треба усе це сприймати як кінець світу за календарем майя. Але план дій на випадок загострення має бути у кожної здорової людини. Нагадую вам хронологію попередніх «а то Путін нападе»:
- літо 2014-го – «нам сказали идти до Одессы»
- осінь 2014-го – Іларіонов розповідає про танковий удар на чернігівському напрямку
- січень 2015-го – Маріуполь впаде і будуть пробивати коридор до Криму.
- грудень 2018-го – Азовський інцидент, тепер точно нападе
- квітень 2021 – війська на кордоні, нападе, ой нападе.
Я не заколисую, Просто закликаю зберігати спокій і здоровий глузд.