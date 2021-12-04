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    Думки вголос

    Карти нападу Путіна на Україну. Зберігаймо здоровий глузд

    ...&nbsp;&laquo;а то Путін нападе&raquo; - Карти нападу Путіна на Україну. Зберігаймо здоровий глузд
    ... «а то Путін нападе»

    Закликаю зберігати спокій...

    З приводу карти, оприлюдненої Bild. Ну карта як карта, в ній все логічно, такі удари і лінії малюють у дуже багатьох штабах. От Гітлер хотів колись вийти на лінію Архангельск-Астрахань. А в радянському Генштабі після другої світової були мапи «кинджального удару з виходом на Ла-Манш». Такі карти – буденна штабна робота. Коли їх підпишуть до виконання?

    Завтра, післязавтра, за місяць чи за рік, ніколи – це питання не військове, а політичне. Коли буде слушний момент, щоб максимально реалізувати цей намір. Для цього Україна має бути максимально слабкою і деморалізованою, союзники «стурбованими і занепокоєними» і не більше того. Не треба усе це сприймати як кінець світу за календарем майя. Але план дій на випадок загострення має бути у кожної здорової людини. Нагадую вам хронологію попередніх «а то Путін нападе»:

    • літо 2014-го – «нам сказали идти до Одессы»
    • осінь 2014-го – Іларіонов розповідає про танковий удар на чернігівському напрямку
    • січень 2015-го – Маріуполь впаде і будуть пробивати коридор до Криму.
    • грудень 2018-го – Азовський інцидент, тепер точно нападе
    • квітень 2021 – війська на кордоні, нападе, ой нападе.

    Я не заколисую, Просто закликаю зберігати спокій і здоровий глузд.

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    Теги: Росія пропаганда Путін агресія
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    Карти нападу Путіна на Україну. Зберігаймо здоровий глузд