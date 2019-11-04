Україну в понеділок відвідає глава МЗС Естонії



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Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу

Очільники зовнішньополітичних відомств України та Естонії мають намір обговорити актуальні питання двостороннього співробітництва

У понеділок, 4 листопада, в Україну прибуде з робочим візитом міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

Зазначається, що у Києві Рейнсалу зустрінеться з главою української дипломатії Вадимом Пристайком.

Глави зовнішньополітичних відомств України та Естонії мають намір обговорити актуальні питання двостороннього співробітництва: залучення естонського досвіду у сфері електронного управління, підтримку Талліном зовнішньополітичних пріоритетів України, а також співпрацю в рамках міжнародних організацій.

Нагадаємо, у вересні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко по телефону обговорив з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу активізацію співпраці у сфері реалізації електронних технологій в державному управлінні.

Тоді Пристайко запросив Рейнсалу до Києва для більш докладного обговорення зазначених питань.

До слова, у жовтні прем'єрміністр Естонії Юрі Ратас у телефонній розмові з українським колегою Олексієм Гончаруком обговорив «вражаючий план реформ» для України.