Україну в понеділок відвідає глава МЗС Естонії
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу
Очільники зовнішньополітичних відомств України та Естонії мають намір обговорити актуальні питання двостороннього співробітництва
У понеділок, 4 листопада, в Україну прибуде з робочим візитом міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.
Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.
Зазначається, що у Києві Рейнсалу зустрінеться з главою української дипломатії Вадимом Пристайком.
Глави зовнішньополітичних відомств України та Естонії мають намір обговорити актуальні питання двостороннього співробітництва: залучення естонського досвіду у сфері електронного управління, підтримку Талліном зовнішньополітичних пріоритетів України, а також співпрацю в рамках міжнародних організацій.
Нагадаємо, у вересні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко по телефону обговорив з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу активізацію співпраці у сфері реалізації електронних технологій в державному управлінні.
Тоді Пристайко запросив Рейнсалу до Києва для більш докладного обговорення зазначених питань.
До слова, у жовтні прем'єрміністр Естонії Юрі Ратас у телефонній розмові з українським колегою Олексієм Гончаруком обговорив «вражаючий план реформ» для України.