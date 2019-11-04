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    Політика

    Україну в понеділок відвідає глава МЗС Естонії

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    <p>Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу</p> - Україну в понеділок відвідає глава МЗС Естонії

    Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу

    Очільники зовнішньополітичних відомств України та Естонії мають намір обговорити актуальні питання двостороннього співробітництва

    У понеділок, 4 листопада, в Україну прибуде з робочим візитом міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

    Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

    Зазначається, що у Києві Рейнсалу зустрінеться з главою української дипломатії Вадимом Пристайком.

    Глави зовнішньополітичних відомств України та Естонії мають намір обговорити актуальні питання двостороннього співробітництва: залучення естонського досвіду у сфері електронного управління, підтримку Талліном зовнішньополітичних пріоритетів України, а також співпрацю в рамках міжнародних організацій.

    Нагадаємо, у вересні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко по телефону обговорив з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу активізацію співпраці у сфері реалізації електронних технологій в державному управлінні.

    Тоді Пристайко запросив Рейнсалу до Києва для більш докладного обговорення зазначених питань.

    До слова,  у жовтні прем'єрміністр Естонії Юрі Ратас у телефонній розмові з українським колегою Олексієм Гончаруком обговорив «вражаючий план реформ» для України.

    МЗС дипломатія міністр Естонія політика Україна Вадим Пристайко
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